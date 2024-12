"Čedo, oženi me!" Voditeljka u sred emisije stavila bedž sa sloganom koji je obeležio demonstracije 96'! Evo kako je Jovanović reagovao, hit u studiju Kurira! Foto: Kurir Televizija

"Čedo, oženi me!" Voditeljka usred emisije stavila bedž sa sloganom koji je obeležio demonstracije 96'! Evo kako je Jovanović reagovao, hit u studiju Kurira! Izvor: Kurir televizija

- Taj bedž i tu atmosferu sam uvek razumeo na drugačiji način, to je bio izraz nekog fantastičnog duha i pozitivne energije koja je bila među nama. Generalno to prepoznajem na tim studentskim skupovima, ima tu raznih izjava, duhovitih i interesantnih ljudi, sve ono što ovu zemlju čini tako lepom. Zato mi je žao kada vidim da smo taoci interesantnih sukoba koji su morali da budu kanalisani. Sve je moralo da bude drugačije.

"Mora drugačije" bio je i naziv, odnosno slogan Jovanovićeve liste tom prilikom. On, kao i Šešelj, jedni su od omiljenih kada je u pitanju unutrašnja politika naše države, ljudi u velikoj meri uvažavaju njihovo mišljenje i stavove koje dele sa javnošću, na šta je Šešelj imao da kaže:

- Uvek smo se sukobljavali, ali nismo se nikad potukli. Ja sam jednom rekao da mi se čini kako me svi vole, a niko neće da glasa za mene, što znači da je moj rok prošao. Nisam više za aktivnu politiku i ja sam to shvatio, neću se više nametati. Međutim, politikom ću se baviti do kraja života. Da budem na bilo kakvoj funkciji nemam više ambicija, njih sam predao drugima u stranci. Bavim se štampanjem knjiga i učešćem u televizijskim emisijama.