Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se putem svog "X" naloga povodom otvaranja saobraćajnice od Šapca do Loznice koja spaja Mačvu i Podrinje , istakavši da je današnji dan još jedan istorijski dan za Srbiju.

- Još jedan istorijski dan za Srbiju! Generacije su sanjale brzu saobraćajnicu do Loznice. Danas imamo auto-put do Šapca i, praktično, auto-put od Šapca do Loznice. Ostvarujemo snove naših predaka i ostavljamo razvijeniju i bogatiju Srbiju našim potpmcima. Ovo jeste vizija Aleksandra Vučića.