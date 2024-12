Predsednik se osvrnuo na bol porodica žrtava tragedije u Novom Sadu, kao i zloupotrebi stravične nesreće u političke svrhe od strane opozicije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Hit tvit. Pored predsednika u emisiji su gosti predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i istoričar Goran Šarić.

Predsednik se osvrnuo na bol porodica žrtava tragedije u Novom Sadu, kao i zloupotrebi stravične nesreće u političke svrhe od strane opozicije.

Predsednik Vučić u Hit tvitu, gosti i Milan Knežević i Goran Šarić

Na samom početku emisije voditeljka je podsetila na emisiju koja je prikazana na TV Prva pod nazivom "Kad tuga progovori" u kojoj su gostovali članovi porodice Firić koja je u tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu kada se obrušila nadstrešnica, izgubila tri člana porodice. U emisiji je govorila Danijela Karanović, majka poginulih devojčica Sare (5) i Valentine (9).

Potom su prikazani delovi emisije, a nakon toga prikazani su tvitovi među kojima su i oni koje su napisali opozicioni aktivisti koji su vređali porodicu.

- Zloupotrebljavaće se svakako, šta god da kažete. Kada odete da prisustvujete nekom događaju, otvorite auto-put kažu "evo ga, slika se", kada to uradi neko drugi, sakrijete se u mišju rupu. Ovo je važnije pitanje. Ovo je jedini predlog za večeras. Ja sam bio na 7 dana na groblju, bukvalno ne možete da ne zaplačete tamo kad odete. Istovremeno, kako se vi osećate, koga briga kad vidite kako se oseća majka, otac. Otac očigledno nije bio tu, inače on se zove kao i deka, a deka je godinu dana mlađi od mene. Đorđe, 71. godište. Ja sam čuo to sve od njih u prvom razgovoru, oni su sada bili u ovome što su snimali podjednako ili još dostojanstveniji. Ljudi samo hoće da nekako uz muku nastave svoj život, ako je to ikako moguće, posebno za majku. To je jedna mlada žena, pristojna, fina, mnogo tešo za nju. Dragoslav je otac familije, jak, stamen. Ali, i on se zaplače, kako ne, i kamen bi se rasplakao kad bi pomislio na Saru i Valentinu - rekao je Vučić.

- Pošto su se ljudi hvatali za političke stvari, to su gadosti kojima su nas te grupe naučile, u ovoj zemlji se ne zna ko je odvratniji od United Grupe i ostalih... Problem je ovde, rekao bih, u tome što mi nikoga ne poštujemo, imamo manjak empatije i emocija, a višak prava da svakome drugome ne samo solimo pamet, već kritikujemo, napadamo, a strašno smo uvređeni kad nam neko kaže i najmanju sitnicu.

- Ako izlazite danima na ulicu, a ti ljudi kažu nemojte i niste to radili zbog nas, oni se nisu setili ni formalno da upute saučešće, a kamo li da odu na groblje. Nisu se setili da izdiktiraju saopštenje, izjavu. Nisu bili zainteresovani za to. Oni su bili zainteresovani samo za rušenje Gradske kuće i vlasti, ništa ih drugo nije zanimalo. Sve je to došlo sa strane, od strane pojedinih obaveštajnih agencija, koji su to istakli ovde kao novi simbol borbe, a plodno tle je tragedija koja se dogodila. Politička opozicija nema nikakav plan i program. Nijednog sekunda se nisam libio da to napadnem. Nikome nemam nameru da se dodvoravam, a pogotovo ne rulji ispred Gradske kuće. Imaju samo jedan te isti tupavi predlog - prelaznu vladu.

Foto: TV Pink

- Mislim da naš problem, svih nas, postaje to što su oni izgubili moralni kos, nemaju šta da kažu više, posebno posle toga što je majka izgovorila koja je dvoje dece izgubila. Sad će da se upinju da nađu nekog drugog. Zamislite kad kažu da je majka koja je izgubila decu podmićena, da li da ih nazivate ljudima uopšte - rekao je Vučić i dodao da je jako puno bolesti na političkoj pozornici.

Podsetio je da je i kada su se desile tragedije u Ribnikaru i Duboni i Orašju i da je i tada razgovarao sa porodicama, te da to nikada nije iskorišćavao u političke svrhe.

- Za nas je važno da koliko možemo učinimo svaoj porodici. Neko će prihvatiti neko neće. Naša je odgovornost da se ispita do kraja, da odgovorni budu kažnjeni.

- Moja obaveza kao predsednika je bilo da odem. Nisam sebi mogao da dođem, ali morate da budete sa ljudima.Nisam zloupotrebljavao tragediju.

Foto: TV Pink

- Kad pomenem smrtnu kaznu, skoči 500 njih iz nevladinih organizacija - dodao je.

- To da svaku tragediju zloupotrebite u političke svrhe, s ovim ljudima iz opozicije nešto nije u redu - rekao je Vučić.

- Te grupe za pritisak su se unervozile. Ništa neće da urade, ljudi da budu mirni, pošto vlada velika briga kod naroda, ljudi se sekiraju, to postaje jedan od većih probema u zemlji za obične ljude, ne mogu da gledaju da im neko rastura državu. Ovi su nervozni zato što im gazda prodaje biznis, jer je dužan. Pošto sad mora da vraća pare od svojih fudbalskih igrarija, sad će to da prodaje i sad će da proba nešto da uradi da preuzme vlast ovde. Govorim o tajkunu Šolaku.

Hoću da kažem ljudima da nemaju oko čega da se sekiraju, dodao je.

- Sramota je da komentarišem psihopate i ludake - istakao je Vučić.

Milan Knežević rekao je da su iz Crne Gore podržali proteste odnosno već rušenje vlasti u Srbiji, a ne studente. On je podsetio na železnički nesreću u Crnoj Gori i rekao da je za to odgovarao samo mašinovođa.

- Onda imate na RTS da se nije spominjala ni Srbija ni Vučić, a svi kadnidati su to rekli. Bulj je rekao da mu je najveći uspeh kako je rekao da je vikao za Vučićem. To je njemu plus. Kad im vidite poreklo onda je jasno, to je maligno tkivo. Na Indeksu je sinoć bila vest sa slikom Vučića i to kao udarna vest. Nije mi jasno šta Vučić ima sa hrvatskim izborima? - rekao je Šarić.

- Ja dobijam 50 odsto glasova više u prvom krugu nego svi njihovi politički kandidati zajedno - rekao je Vučić.

O povezanosti hrvatskih službi sa protestima u Srbiji

Podsetimo, danas je otvoreno 54,5 kilometara brze saobraćajnice koja spaja Mačvu i Podrinje, Šabac i Loznicu.

Najavljujući ovaj značajan događaj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je posao završen na vreme, uprkos opstrukcijama, i da predstavlja san svih generacija.