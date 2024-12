Iako je izgledalo da će aktuelni predsednik Hrvatske Zoran Milanović bez mnogo muke osvojiti novi mandat, to se na kraju nije desilo, pa će on morati u drugi krug s kandidatom HDZ-a Draganom Primorcem .

Ono što je obojilo predizbornu kampanju je i učestalo pominjanje Srbije, a to je bila tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji, čiji su gosti bili politički filozof Dragoljub Kojčić i analitičar Dejan Vuk Stanković.

- Ovo pitanje zahteva jednu do četiri emisije, zato što je jako kompleksno. Možemo da to analiziramo iz ugla psihologije, pa da konstatujemo izvesne komplekse koji postoje u toj zajednici prema nama. Zanimljivo je da ljudi iz sveta kulture dolaze ovde i osećaju se domicilno. Drugi aspekt je što oni očigledno imaju nekakve unutrašnje probleme i pokušavaju da se vade na izmeštanju, na decentriranju političkih tema prema Srbiji. Ako su njima Vučić i Srbija glavni problem, onda su oni stvarno srećni - smatra Kojčić.

- Mislim da je to više retorika za predizbornu kampanju. Srbija će svoje članstvo u EU dogovarati sa Nemačkom i Francuskom, pre svega, uz, naravno, blagoslov s one strane Atlantika, dakle blagoslov SAD, ako se sve složi i u reformskom i u geopolitičkom smislu. Dakle, ne vidim ja da će tu Hrvatska biti bilo kakav problem ili bilo koja manja država. Tačno je da postoji taj konsensualni princip u Evropskoj uniji i da oni mogu da blokiraju to. Međutim, ako stigne depeša iz Berlina, da Srbija mora da uđe u Evropsku uniju, Hrvatska će zaboraviti sve svoje prigovore.