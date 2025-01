"Ako bih baš morao da izdvojim kao jedan od za mene bitnih poklona, onda su to prve patike za fudbal koje sam dobio od roditelja i zaigrao jedan od prvih turnira u malom fudbalu" , kaže Milićević za Kurir.

"Novogodišnji praznici su dani kada se prisetim one praznične euforije i osećaja koje sam imao u periodu detinjstva. Nije bilo bitno šta je to što ćete dobiti na poklon, daleko važniji je uvek bio pozitivan osećaj zajedništva i okupljanja, jer je to period kada je cela porodica na okupu. Osmeh, zadovoljstvo i atmosfera su bili značajniji od svakog poklona, kao i tradicija, da prvi dan u narednoj godini započinjem sa ocem u sportskoj hali u Valjevu na turniru u fudbalu", rekao nam je Milićević.