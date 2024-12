"Nisu prošla ni dva meseca, za mnogo lakša krivična dela istraga je duže trajala. Vidite da se ide u pravcu utvrđivanja odgovornosti", dodao je on. Kazao je i da ne veruje da će podizanje optužnice uticati na studentske blokade.

On je rekao da ne osporava pravo dela studenata da "rade to što rade" ali i dodao da bi voleo da "većem delu studenata koji žele da polažu ispite, to bude omogućeno". Prema njegovim rečima, situacija oko osnovnih i ;srednjih škola nije nešto što može da se poredi sa fakultetima.