Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, nakon što je okončana istražna faza krivičnog postupka donošenjem Naredbe o završetku istrage.

Među licima protiv kojih je podignuta optužnica nalaze se i bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, bivša direktorka Infrastrukture železnice Srbije Jelene Tanasković, kao i Anita Dimoski, Vesićeva pomoćnica zadužena za železnički saobraćaj, ali i Nebojša Šurlan, bivši direktor Infrastrukture železnice. Njih četvoro optuženi su za teško delo protiv opšte sigurnosti, u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će veće Višeg suda u Novom Sadu, radi daljeg hitnog i efikasnog postupanja u ovom krivičnom postupku, u skladu sa zakonom, u kratkom roku potvrditi optužnicu, na koji način će se stvoriti uslovi za zakazivanje glavnog pretresa i utvrđivanja krivične odgovornosti svih okrivljenih.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovom slučaju bili su Aleksandar Radivojević, advokat, prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke.

Radivojević je pravno obrazložio ovu situaciju, pa je prvo odognetnuo šta znači potvrđivanje optužnice, istraga i koliko vremena će proći do glavnog pretresa:

- Po Zakoniku o krivičnom postupku, istragu sprovodi Javno tužilaštvo i ono odlučuje kada će doneti Naredbu o sprovođenju istrage, to je prvi korak kada se otvori postupak. Javno tužilaštvo određuje šta je od dokaza neophodno da bi došlo do stepena osnovane sumnje kada treba da se podigne optužnica. Dakle, ono odlučuje koga će saslušati od svedoka, da li će biti veštačenja, Javno tužilaštvo odlučuje i da li je potrebno izreći onu najrigorozniju meru za obezbeđenje prisustva okrivljenih, odnosno pritvor. U ovom slučaju, svedoci smo da je pritvor bio određen protiv svih okrivljenih, ali na žalbu odbrane, ukinut je pritvor prema nekim licima. Istraga je okončana, dovoljno je rasvetljeno sve, a po meni, onog momenta kada je urađeno perfektno veštačenja, tu su razvejane sumnje ko je i za šta odgovoran u celoj priči. Kada je to urađeno, javni tužilac zatvara istragu, donosi posebnu naredbu, i onda optužnicu mogu da napadnu branionic, pa posebno veče odlučuje o tome. Kada ta otpužnica stupi na pravnu snagu, veće koje bude sudilo, ono koje će i doneti presudu, će zakazati glavni pretres i onda će se videti šta će se tu dešavati.

Gajić tvrdi da ovaj slučaj neće uskoro stupiti na pravnu snagu, pa je naveo i okolnosti koje utiču na to:

- Kolega je odlično pričao sa pravne strane, temeljno i školski, ali ja ću da osvetlim probleme. Prvo, čini mi se da je preuranjeno da javnost očekuje da će ova optužnica da bude potvrđena, mislim da će tu da bude problema. Branioci imaju rok od osam dana da odgovore na optužnicu, a kada stigne odgovor, veće odlučuje po njemu, pa će se ustanoviti da li će potvrditi optužnicu ili ne. Čak iako je potvrdi, opet i tada branioci imaju pravo žalbe, dakle drugi pravni lek, a tada odlučuje Apelacioni sud u Novom Sadu. To ne može da bude tako brzo, potrebno je vreme, plus imamo i praznični period. Dok uruče svima, ima 13 okrivljenih i toliko branioca, dovoljno je da dva branioca odu na odmor, pa da ne može da im se uruči i samim tim ne može da počne rok. Ako se potvrdi optužnica, opet ima pravno na žalbu, i tek Apelacion sud, kada potvrdi, onda to stupa na pravnu snagu. Dakle, sve ovo neće biti brzo.

Kajtez je odgonetnuo da li istraga ide brzo ili sporo zbog velikih pritisaka javnosti zbog tragedije:

- Prirodno je da je javnost izuzetno uključena, osetljiva i na neki način podeljena, sve zavisi kako neko vidi ovaj vrlo složen i bolan slučaj. Ono što bi mi kao ljudi morali definitivno da prihvatimo jeste mišljenje struke. Dakle, nisam pravnik, a kolege su to jako lepo tumačile. Znate, ništa ne mora da bude savršeno, ako se ubrza onda može da bude propusta, ali ima taj i kontra teg, oni koji se brani, zato pravna struka ima dve strane. Ovde bih gledao sa socijološkog stanovništa, ovaj slučaj bi trebalo da bude pouka svim ljudima da svoj posao u zajednici rade maksimalno odgovorno, da ne dozvole da im iko naređuje nešto što prevazilazi njihovo znanje, a i da ako neko naređuje, da zatraže da to bude bez njihovog potpisa. Ja sam vojnik, a vojniku niko ne može da naredi da uradi radni zločin, on sme da to da odbije, ali time izlaže svoj život opasnosti, ali jednostavno, kada ste na nekom mestu, morate da imate ljudski kredibilitet i znanje i dovoljnu čvrstinu da ono što se ne slaže sa vašim ljudskim vrednostima, da to jasno i iskažete.

