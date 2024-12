"Kao što možemo videti nije došao ni približan broj studenta da bi glasanje na plenumu bilo legitimno, jer je na glasanju bilo od 780 do 897 glasova, a potrebno je minimum 8.751 studenata da bi glasanje uopšte moglo da počne. Bez obzira što kvorum nije ni postojao, samim tim nije postojao ni osnov da dođe do glasanje, ali je glasanje ipak održano. Kada uzmemo u obzir da je broj ljudi koji je došao na plenum od 780 do 897, to predstavlja 4,4 i 5,1 odsto od ukupnog broja studenata. Kvorum treba da bude 51 odsto glasova, a ne 5,1 odsto glasova i manje od toga", kaže on i nastavlja: