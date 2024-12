- Mi smo time spasili stotine života i mnogim, starijim osobama produžili život. Nekim otrkili rak na vreme. Preventivni pregledi moraće da budu nastavljeni, i to košta. Morate dodatno da platite lekare jer se radi vikendom, i to sve država plaća. Nastavićemo sve to da radimo, smanjenje liste čekanja, dalji projetkti. Nastavljamo da gradimo, ovde idu projekti za Višegradsku, završavaju se, Narodni front, dva porodilišta u Beogradu, novo porodilište u Nišu. Završavaju se bolnice Prokuplje, Leskovac, Vranje i mnoga druga mesta. Nastavićemo sa tim, mora da ide KBC Kragujevac. Nastaviće se ogromna ulaganja. Mi za zdravstvo potrošimo 5 milijardi, to nije normalno da nam je u tolikom udelu u budžetu. Nema zemlje na svetu gde je posvećeno toliko para. Za zdravstvene radnike, gledaćemo u narednoj godini, da će imati mudre pregovarače i da će dobiti značajna uvećanja plata, osim ovih 8 odsto i da još značajno povećamo primanja zdravstvenih radnika