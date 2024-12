„Naša misija nije samo humanitarna, ona je i duboko moralna za Srbe koji žive na KiM. Upravo iz tog razloga deset Francuza volontera je prešlo 2.000 kilometara u jednom pravcu kako bi dovezli pomoć i sa Srbima u enklavama na Kosovu i Metohiji proslavili zajedno praznike. Njihove priče i svedočenja, šta su sve videli i doživeli ćemo objaviti u narednom periodu, jer je to jedan od načina da se sazna istina o životu na KiM“, rekao je Gujon.

„Trudimo se da pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Porodice kojima smo donirali stoku inače žive od stočarstva, vredni su i neumorno se bore za svoju svakodnevicu. Kada jednoj porodici poklonite deset koza ili jednu kravu, to nije samo pomoć, to je

promena života na bolje. To je velika radost za njih. U razgovoru sa ljudima koji žive na KiM nikada nisam doživeo da mi traže novac, već ono što im zaista treba i sa čim mogu da rade, poput traktora, krava, ovaca. Njihove reči su skromne, a njihove borbe ogromne. Kada vidite takvu snagu i odlučnost naroda koji se bori za sebe, nemoguće je ostati ravnodušan", kaže Gujon.