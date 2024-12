"Za mene su Danilo, Milica i Vukan Vučić ličnosti godine, više od svih tih studenata, pogotovo od Ponoševih i Đilasovih studenata. Da li ste me pozvali da se nekome dodvoravam? Plenum? Na šta vas to podseća? Ili čekate na samo moju hrabrost. "Mi smo doneli odluku iako nas je malo, ali šta nas briga, na silu donosimo", a tu ima normalnih ljudi i dobrodošli su, ali stvarno mislite da plenumi i krizni štabovi donose odluke? Vi se šalite sa mnom. To su ljudi koji nam govore da institucije treba da donose odluke, a onda odu tamo i neće da razgovaraju, nećemo institucije, hoćemo komunističke plenume ili šta već. Šta može da mi se desi? Da poginem, i ništa više", kaže predsednik Vučić.