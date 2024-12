Slušaj vest

Premijer Srbije Miloš Vučević gost je emisije "Usijanje" na Kurir televiziji.

U razgovoru sa Silvijom Slamnig govori o svim najvažnijim temama za Srbiju - rekonstrukciji vlade, protestima, borbi protiv korupcije, izazovima s kojima se država suočava…

Kada smo se poslednji put videli u ovom studiju, bio je 7. avgust, govorili smo o rezultatima posle 100 dana vlade. I vi ste tada, na ovako istom rastojanju, govorili o mogućoj rekonstrukciji vlade. Sada to već sasvim izvesno. Da li je to nužan potez? Zbog čega dolazi do toga? Ko nosi najveću odgovornost?

"Najveću odgovornost za rekonstrukciju donosi uvek predsednik vlade, za sve što se tiče vlade najveću odgovornost nosi predsednik vlade, govorim politički, a rekonstrukcije smo se dotakli i kada smo pričali o prvih sto dana vlade, kao nešto što je prirodan politički proces. Naravno, ne u takvom kratkom intervalu, ali svakako da je o kojoj ćemo razgovarati. Mislim da je to tema koja će biti aktuelna na proleće 2025. godine, odnosno kada se budemo približavali godišnjici od izbora ove vlade, kada budemo imali prvu godinu ove vlade, moći ćemo da napravimo jedan presek ocena ili rezultata, da vidimo ko je kako šta radio. Mi smo u međuvremenu imali veoma teške dane, teške momente. Suštinski smo mi i doživeli već delimičnu rekonstrukciju zbog političke odgovornosti ljudi koji nisu subjektivno krivi, ali su politički sebe videli kao odgovorne za ono što se desilo u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, tako da je vlada sada bez dva ministra koji su bili na početku u sastavu vlade, govorim o ministru Vesiću i ministru Momiroviću, čeka nas izbor dva nova ministra. Na taj način ćemo da osvežimo redove na dva bitna resora. Govorimo i o građevinarstvu, saobraćaju infrastrukturi i o unutrašnjoj i spoljnoj trgovini.

S tim što gospođa Aleksandra i Jagoda, buduće ministarke, imaju teži zadatak ili imaju manje vremena za dokazivanje. Ja sam im to rekao kada sam obavio sa njima razgovore. Manje vremena do marta, aprila ili maja, kada bi mogli da kažemo da imamo posle godinu dana priliku da se ocenimo i procenimo ko je kako radio. Tako da nije to striktno vezano za neki datum i za neki tačan dan, ali bi to moglo da bude neki momentum kada bi vlada mogla da presabere svoje redove i vidi da li treba nešto da se menja".

Da li će biti vlada od četiri godine i da će imati pun mandat? Da li je rekonstrukcija neophodnost? Neko ko kritikuje vlast kaže i da je populistički potez.

"Ne znam šta je populistički ako kažete da niste zadovoljni sa radom vaših kolega ili nekih od kolega, ili neko nije dovoljno dobro radio, nije bio dovoljno posvećen. Ne znam šta je tu ili u čemu se ogleda populizam. Populizam je bio da se nešto predstavlja da je bolje nego što jeste. Populizam je bio da se da se pretvaramo da je sve idealno. Populizam je bio da proglašavamo sve da su idealno posvećeni svom poslu, a ako vi kažete mi hoćemo kritički da se osvrnemo na rezultate rada same vlade, da o tome obavestimo javnost Srbije, ne vidim uopšte nijednu dodirnu tačku".

Šta kažu ministri koji sad pišu vladu? Da li se na neki način boje, da li im odgovara, da li žele da do marta još više rade da pokažu, da osiguraju neka svoja mesta? Jeste li razgovarali sa njima?

"Ništa niko ne govori, ali sam siguran da svako misli da se to ne odnosi na njega. Odnosi se na celu vladu, cela vlada je na ispitu. Mi ni ne razumemo šta to znači, sada vlada dobije mandat od četiri godine i četiri godine ništa ne menjamo. Zamislite fudbalsku utakmicu koja počinje i da trener ne sme nikog da zameni u toku utakmice ili sezone, u toku šampionata... Mislim da je prirodno, zato i postoje stvari da se menjaju. Ja ne mislim da je to loše i mislim da smo svi pod lupom javnosti i odgovornosti. I da nema nikog ko ima ekskluzivno delovanje ili neku ekskluzivnu zaštitu. Gotovo sam siguran da, ako ne svi, ali gotovo svi misle da se to ne odnosi na njih, u to nemam dilema. Svi misle da su negde zaštićeni od takve vrste odgovornosti. Da je neko koalicioni partner, da je neko dobar blizak sa predsednikom Vučićem, da je neko blizak sa mnom, da je neko blizak ne znam s kim i da iz toga oni crpe neku svoju sigurnost. Ja govorim najotvorenije, mislim da niko ni ne govori ovako, a kada kažem da je neko blizak s Vučićem, a neko sa mnom, nema dualizma, nego prosto misle da su iz tog nekog odnosa, komunikacije i rada zaštićeni".

Ima li neko da je siguran u vladi od ministara?

"Ima, ako niko ne napravi kardinalnu grešku. Ako napravi kardinalnu grešku, niko nije zaštićen. Ali svakako da ima ministara koji su i u ovih osam meseci pokazali da odskaču u radu i da znaju svoj posao zaista i da su veoma posvećeni, veoma uspešni".

Pomenuli ste koalicione partnere. Zašto su koalicioni partneri ti koji se najčešće pominju u vidu neke kritike, međutim ipak ostajete i dalje svih ovih godina u istoj koaliciji?

"Od mene niste čuli da uvek spominjem koalicione partnere, čak sam i najoštriji ili najnezadovoljniji onima koje je SNS predlagala. U ovom periodu koji je za nas, teška dva meseca, pre svega za porodice poginulih, a rekao bih i za celu državu, celu naciju, sve građane Srbije. I nažalost, to je bacilo senku i ostavilo najdublji trag u ovoj prestupnoj godini za koju se nadam se da ćemo joj videti leđa za koji sat. Ja iskreno se radujem tome da odlaze 2024. godine, iako je ovo godina kada sam dobio jednu od najvećih časti koju možete da imate, a to je da budete predsednik vlade svoje države. Ali ponavljam, zbog svega onog što se desilo 1. novembra, utisak je da svi čekamo da se završi ova godina. Ja mislim da mnogi ministri koji su iz SNS-a ili koji je SNS predlagao, su se dobro ućutali kada dođu teški dani. Tako da ne mislim da treba krenuti da prozivamo SPS ili neke manje koalicijske partnere. Da li sam ja najzadovoljniji kako rade svi koalicijski partneri? Svakako nisam. Ali nije fer da ne kažem da tako mogu da kritikujem ljude koji su iz SNS-a ili koje je SNS predlagao, a koji nisu iz SNS. Nisam siguran i da nam se taj nivo uključivanja takozvanih eksperata uvek isplati. Mislim, politički da je celishodan, ne mislim komercijalno isplati, ne mislim da bi nešto dobro dobili u toku jednog dana, nego govorim politički, nisam siguran da to daje takve rezultate, mada je to i u našem najužem rukovodstvu SNS-a uvek bio zagovornika da treba uključiti ljude i van sveta politike da budu deo, ne zaboravite, političkog tela. Vlada je političko telo".

Ali vi ste sada predsednik te vlade, sigurno ste učestvovali i ne samo učestvovali, nego ste bili glavni koji je to birao...

"Pa nisam sam. Prvo, nema potrebe za mistifikacijom. Niko od nas ne donosi sam za sebe odluke. Postoji prosto jedan tim ljudi, postoji rukovodstvo i političko, i državno, i stranačko, koaliciono, koje sedi i dogovara se. Nisam ja sedeo sam sa sobom i pisao vladu. Da vam kažem, nije sedeo sam sa sobom ni Aleksandar Vučić i diktirao vladu, niti Ivica Dačić, niti neko treći. Kao što to nisam bio ni ja kada sam učestvovao u poslednjoj vladi Ane Brnabić, njenom trećem mandatu, a nije ni ona sama sastavljala vladu, nego smo sedeli nas, 5, 6, 7, razgovarali, pričali, razmišljali, predlagali, osporavali... To je prirodan politički proces. Nema tu nikakve spektakulane mistifikacije. Ja se najčešće konsultujem i volim da se konsultujem s Aleksandrom Vučićem jer ima najveće političko iskustvo i svakako najveći politički legitimitet. Ne slažemo se uvek, ali sam doživeo zaista da on kada je nešto rekao, ja nisam bio za to, a da je vreme pokazalo da je njegovo dobro. Naravno, i on pogreši oko nekog kadra, oko nekog rešenja, pošto svako od nas pogreši".

Malo pre ste rekli da su se neki ministri u teškim vremenima ućutali. Šta im kažete kada su se ućutali?

"Pa zar nisu? Pa koga ste vi videli od ministra? Utisak je da kada dođu te teške teme i kada se sada postavi pitanje i političkih akcija koje se dešavaju nakon nesreće u Novom Sadu, mnogi od njih smatraju da je to zadatak za Vučića, za mene, za Anu Brnabić, da mi to treba da raspravljamo, komuniciramo, mi treba da budemo etiketirani i napadani. A oni treba da se bave samo lepim stvarima i što bi se oni izjašnjavali po jednoj teškoj temi. I sada zaboravimo, za trenutak, naravno, u razgovoru, nesreću od 1. novembra, pa mnogi od njih neće pričati ni reči o Kosovu i Metohiji. Neće vam pričati ništa ni oko rata u Ukrajini, neće vam pričati ni o geopolitici, prosto neće da ulaze u te sfere. Iako zanemaruju jednu činjenicu, oni nisu samo ministri nekog resora, oni su članovi kolektivnog izvršnog tela kao što je vlada. Vlada vodi politiku ove države zajedno sa predsednikom Republike. Pošto mi imamo tu bicefalnu izvršnu vlast podeljenu između predsednika Republike i Vlade. Dva stuba izvršne vlasti. Ne možete vi da kažete da se bavite jednim resorom koji nema dodira sa tim teškim temama, ali vi ste član Vlade koji odlučuje o tim temama".

Kada ste na sednicama vlade i tu sede ministri, da li ovo što sada govorite, kažete i njima? Kada vi ispričate njima na sednici, da li se nešto promeni?

"Promeni se nakon takve komunikacije ili takvog razgovora. Promeni se posebno kada dođe predsednik Republike na posebnu sednicu vlade, pa onda on bude i još oštriji, naravno da imate posle toga neko buđenje ili, da kažem, neki veći angažman članova vlade, ali naravno vremenom to opet se vrati na neki mod koji je njima prihvatljiv i to je negde u ljudskoj biti. Mislim, ja to sad da kažem da to možda se isprati ili da vi možete da imate vladu od 33 Spartanaca, ne možete. Ja sam s predsednikom Republike pričao, i to skoro, mislim da treba u narednom periodu, ne mislim sad u mandatu ove vlade, nego generalno kada se bude birala neka nova vlada, možda razmišljati o manjim kabinetima sa manje ministara. Sa možda vladom koja je kompaktnija, homogenija, možda to je operativniji tim. Ne kažem da je to ispravno i da je to tačno. Ima prednosti kada imate veći broj ljudi, možete pokrivati veći broj oblasti, da budete dnevno prisutni na većem broju događaja, da više iskomunicirate, možete da uključite više ljudi, da napravite taj širi društveni politički front, ali s druge strane, mislim da nekada i manji kabineti imaju određene prednosti jer su ljudi bliži jedni drugima i operativni".

Malo pre ste se izrazili, kada sam vas pitala za koalicione partnere, da niste od onih koji će redovno tražiti krivice u koalicijalnim partnerima, u SPS-u ili nekim drugim. Međutim, članovi vaše stranke uvek nađu kritiku na račun SPS-a, na račun Ivice Dačića. Međutim, i dalje, posle toliko godina, to je vaš lojalni partner, formirate vladu. Da li sva ta kritika znači da ako je Ivica Dačić svojih 5-6 odsto SPS-a prihvatio da bude u vrhu vlasti, ima cenu i toga da bude uvek prozvan u javnosti i da bude neki dežurni krivac, kako on kaže za sebe?

"Ne mislim da je Ivica Dačić dežurni krivac, mislim da je Aleksandar Vučić dežurni krivac u ovoj državi za sve. Sve kritike i sve što se nekome nešto zamere ide na Aleksandra Vučića, da je to vidljivo svima, cela kampanja i sve što u državi vam se ne sviđa, vi opsujete Vučića i mislite da je on kriv. To je negde sveprisutno, iako je on apsolutno najpopularniji čovek i političar i čovek sa najvećom političkom podrškom u javnosti Srbije. U taj deo mislim da ne sumnja niko, čak i oni najveći kritičari".

Nema ko da sumnja, pokazuju brojevi. 63% ima predsednik Aleksandar Vučić, SNS 47,7. Zašto je tolika razlika?

"SNS sa Vučićem 47, sigurno bi nam bili lošiji rezultati. Ja to kažem kao predsednik SNS. To je sigurno. Mislim da moramo uveliko da razmišljamo i o pokretu i o širom društvenom i političkom jednom frontu, suverenističkom, a brine me i pokazuje mi da SNS mora da ubrza svoju unutrašnju reformu. SPS je naš koalicioni partner, u 13. godini smo. Mi bismo voleli da vidimo da je SPS angažovan baš kad su te teške teme. Ne češće u tom nekom obimu Ivica Dačić je iskomunicirao, odnosno bude uključen. Mi često nailazimo na to da funkcioneri SPS-a budu iz suprotnog stava od zvanične politike vlade, predsednika ili naše koalicije. Od bivšeg direktora Srbijašuma do potpredsednika SPS-a, do i drugog potpredsednika SPS-a ili člana glavnog odbora. I to je moment ili prostor kada ljudi iz SNS-a pitaju SPS, jeste li vi stvarno iskreno s nama ili niste? Da li je to dogovorno, ili vi stvarno pravite probleme unutar stranke Dačiću, i da li je to moguće da vi njemu pravite probleme, ako on je apsolutno lider SPS-a? Mislim da jeste. Nemam sumnju da je on popularniji nego što je SPS, on lično. Zato što je on virtuoz u politici i on veoma dobro zna politiku. Drugi je tip političara od Vučića. Vučić ulazi u te teške teme i bavi se nepopularnim stvarima. Dačić zna da bude dopadljiv građanima i zna i da se našali i da zapeva. Naravno, vrlo inteligentan, obrazovan čovek. Ne bi to ni radio, da nije takav. Ali je čudno da sad neki potpredsednik SPS-a može tako da izjavi šta hoće i da ode na televiziju koja vodi najgoru kampanju protiv Vučića i SNS, i da Dačić sad za to ne zna. U tom delu ja Dačiću lično zameram. Rekao sam mu sto puta, a on ima neko svoje obrazloženje da, otprilike, nije to svakako rađeno u dogovoru sa njima i da to pre svega njemu pravi problem, jer eto sada mi njemu zameramo, a ne zameramo tom funkcioneru SPS-a. Mi nikada se ne obraćamo tom funkcioneru SPS-a, šta mene briga šta rekao neki član glavnog odbora SPS-a u smislu da s njime komuniciramo. Ja gledam predsednika SPS-a i pitam šta je politika SPS-a, jeste li sa nama".

Predsednik je govorio o bahatim članovima SNS-a...

"Vučić me kritikovao za ponašanje nekih naših ljudi. Kaže da mi se dopustilo previše slobode, da se dopustilo da se neki ljudi neprimereno ponašaju, da očekuje da SNS raspravi međusobno, u našim redovima, ko se i kako ponašao. SNS svakako zadržava svoju subjektivnost i politički identitet, to nije sporno. Mi ne gubimo sebe ulaskom u taj suverenistički pokret, pokret za narod i državu. U ovom trenutku je to ideja, nadam se da će u kratkom vremenu biti konačno realizovana. Više puta smo pokretali tu temu, ali utiska sam da su potpuno sazrele društvene okolnosti, pa čak i nužnost da se takav pokret formira. SNS će ući kolektivno, to nije pitanje, ali je pitanje našeg unutrašnjeg ustrojstva i predstavljanja SNS-a od strane pojedinaca. To nije pitanje za pokret, to je pitanje prvo unutar SNS, da Srpska napredna stranka sa sobom raspravi ko se kako ponaša. Da li ću imati snage da to sve sprovedem, pa vreme će pokazati da sad ja olako kažem da, hoću, to je lako, pa ne, nije lako. Zato što imate neke ljude kojima to neće odgovarati, neke ljude koji su dugo etablirani, neke ljude koji misle da su nedodirljivi. Prosto niko ne voli promene, iako će vam svi reći da vole promene i da su za promene, ali niko ne voli promene ili malo njih podržava, iskreno, promene. Ali zato šta, ja imam za to častan zadatak i trudiću se da ga na najbolji mogući način izvršim. Ne sam, nego sa ljudima iz SNS-a koji veruju u takav proces. Znam da imam podršku Aleksandra Vučića kao dojučerašnjeg predsednika stranke, i nespornog političkog autoriteta iz SNS. On je naš član, ali kao dugogodišnji predsednik ima veliki autoritete u samoj stranci. Ja volim da razgovaram i sa Aleksandrom i sa Tomislavom Nikolićem. Ponosan sam na to što smo na proslavi 16 godina SNS-a slavili sva trojica zajedno. Što kod nas, kod promene predsednika stranke, nije dolazilo do izbacivanja ili protarivanja onog prethodnog, da smo jedni i druge predlagali, da je Tomislav Nikolić predložio Aleksandra Vučića, da je Aleksandar Vučić mene predložio predsednika SNS-a, kao što ću ja za koju godinu predložiti nekog novog za predsednika SNS-a i to je prirodno".

Kada ste to pomenuli, da li već vidite nekog ko može biti potencijalni naslednik?

"Više njih, mlađi od mene, da".

Ko može biti lider narodnog pokreta? Predsednik se jasno izrazio da on neće biti.

"Ne slažem se sa predsednikom u tom delu. Ja mislim da je prirodno da on bude lider. Ja stvarno ne vidim drugi put, osim da on bude lider tog pokreta. Ne mogu da prepoznam u ovom trenutku, nisam čuo od njega neko drugo rešenje pa da sagledam i taj predlog, ali ja mislim da je prirodno da on bude lider tog pokreta kao predsednik države, predsednik Republike. Nije, da kažem, lider jedne stranke, nego jednog šireg društvenog pokreta, rekao bih nacionalnog, narodnog pokreta. Vidim njega na tom čelu. Sada, naravno, postavlja se pitanje, na to pitanje ćemo dobiti odgovor u narednom periodu, ko sebe sve vidi u tom pokretu i ko će biti deo toga".

Dok mi razgovaramo, prisutni su protesti. To su protesti koji već traju poprilično dugo. Vi ste i razgovarali sa studentima koji ne protestuju, međutim brojni su na ulicama. Zašto? Šta još država može da učini da bi se akumulirala ta kriza? Da li vidite da kriza uopšte postoji i kakav potencijal protesta vidite?

"Pa brojni su studenti koji protestuju, to je nesporno, ali su još brojni oni koji ne protestuju. Da budemo fer. Studenti koji ne prosteruju ne osporavaju kolegama pravo na taj vid aktivizma. Ali imaju osporavaju pravo na ničemu zasnovano da drugim studentima ne daju da studiraju. U tom delu su nesaglasni i uplašeni, zabrinuti su. Ja sam primio zvanične predstavnike iz Konusa, iz KAS-a, ako se ne varam, to je asocijacija studenata Akademije i Visokih škole, te dve najveće studentske organizacije. Oni su legalni, legitimni predstavnici studenata koji su birani na studentskim izborima. Za studentske parlamente, za studente pro dekane, studente pro rektore. Danas neki plenumi, neka čudna tela daju sebi za pravo da te studente proglase nelegalnim i nelegitimnim predstavnicima studenata i čak da vode jednu vrlo agresivnu kampanju protiv tih svojih kolega. To je u najmanju ruku bilo nekorektno. Ja razumem da oni imaju zahteve studenata koji su u blokadama. Ali da vi vaše kolege prozivate, prikazujete na društvenim mrežama, objavljujete podatke o njima, dehumanizujete, pravite od njih legitimne mete svakoga ko ima neki vid nezadovoljstva, mržnje, negativne energije ili emocije, prema njima to stvarno nije fer. I tu zameram i profesorima koji su podržali studente u blokadama, u smislu da nisu podržali i stali u zaštitu studenata koji nisu u blokadi. Ja sam razumeo objašnjenje da neko kaže da ne mogu da se odvajam od svojih studenata i ne mogu da kažem nešto protiv svojih studenata, koji su odlučili za blokade. Ali bi morali da zaštite te studente koji nisu u blokadi, koji hoće da studiraju, a posebno bi morali da zaštite te studente koje neko javno napada, samo zato što nisu deo blokade i tog vida aktivizma. Pa i to je posao kao profesori da radite. Što se mene tiče, mi nemamo nikakav problem da studenti nastave sa svojim aktivnostima, na njima, na dekanima, profesorima, kako će oni da organizuju. Žao mi ovih studenata koji su onemogućeni da polažu ispite. Žao mi je te dece, mladih ljudi, koje rizikuju da, dece, mladih ljudi, koje rizikuju da izgube jednu godinu studija".

Predstavnici vlasti su rekli da vide strani rukopis. Da li vi vidite da je organizovano na neki drugi način, a ne tako spontan?

"Pa ima tu svega, da budemo fer. Kad pričamo o uticaju sa strane i stranih obaveštajnih službi, ja stvarno ne mislim da oni imaju uticaj na sve studente ili sve ljude koji su na protestima. Većina ljudi ima neke svoje principe, želje, ciljeve, ideale. Ne bi bilo fer da mi kažemo sada da strane službe utiču na sve njih. Utiču na kolovođe, na organizatore. I da, ovo je pokušaj obojene revolucije, da ne bude da sam preskočio to jasno da kažem. Da, ovo je pokušaj obojene revolucije. I kada otvorite bilo koji tutorial, priručnik o tim revolucijama, tačno možete prepoznati sve ono što se danas dešava u Srbiji. Prvo, vi imate nešto što ne možete ni da definišete šta je. Niko od nas ne zna kaže šta su danas zahtevi. Osim što ćemo uskoro videti čisto političke zahteve. Ne znate da kažete ko su vođe. Ne znate da kažete ko su organizacije. Nema problema i s ovima koji protestuju, ako hoće da dođu da razgovaraju u vladu, da razgovaraju u normalnoj atmosferi. Nemam problem da dođu kome da razgovaraju, ali da pričamo normalno, ne da duvaju u pištaljke".

Podignuta je i optužnica protiv tragedije u Novom Sadu...

"U periodu kraćem od dva meseca. Pa to je rekordno brzo završena tužilačka istraga. Ja sam kao advokat prijatno iznenađen i nadam se samo da je tužilac sve ono što je bilo potrebno da utvrdi i podigne na nivo osnovane sumnje za krivičnu odgovornost onih koji su stavljeni na optužnicu, to uradio kako valja. Ali, ljudi, tužilac je završio istragu za manje od dva meseca u komplikovanom predmetu. Tužilaštvo je krenulo danas na svom sajtu da objavljuje svu dokumentaciju iz istrage. Ali činjenica, ključna poruka moja, razdvajajući izvršnu i sudsku pravosudnu vlast, je kada je tužilac uspeo da završi istragu u manje od dva meseca, obuhvati 13 ljudi, od toga neke više ministre, pomoćnike ministre, direktore, funkcionere razne, je najbolji dokaz da nije bilo nikakve obstrukcije i pritiska da se ne vrši ili ne sprovede istraga i da se ne ide ka optuženici i suđenju. Jer da je bilo obstrukcije, tužilac ne bi mogao da uradi ovo u tako kratkom roku i da je bilo zaštićenih, ne bi bilo i neki koji su bili u čuvanju da nas obuhvataju na optužnici. Ja ne kažem da su krivi, pre svega moramo poštovati prezumpciju nevinosti, tek treba u sudu da se dokaže krivica, ali vidite da je tužilac zaista u kratkom roku prikupio sve dokaze, dobio svu dokumentaciju, saslušao, mislim da više od sto ljudi, veštačenja sproveo, i apsolutno slobodno disponirao koga će da obuhvati i tužilačkom istragom, i zahtevima za pritvor i, na kraju, optužnicom, odnosno ko je po njemu osnovano osumnjičen za izvršenje ovog krivičnog dela".

Predsednik je najavio najoštriju borbu protiv korupcije u narednom periodu. Vi ste u jednom intervjuu rekli da će se ljudi iznenaditi, koja će sve i imena biti i da će se to pratiti i kroz medije. Deluje kada se to čuje, da ste rekli da praktično već i naslućujete ili znate da ima onih koji su poprilično u koruptivnim radnjama i da mi kao javnost samo čekamo da si to i obelodani i uopšte borba sa korupcijom je jedan težak i temeljan proces. Da li, stvarno može ikada i da se završi?

"Nikada potpuno. To je borba koja mora trajati stalno i ona i danas traje, i juče je trajala, da ne bude tu zabune. Nije to sad neka 'ad hok' akcija države protiv korupcije, a do sada ili do juče se nešto tolerisalo ili se nije procesiralo. Gotovo svaki dan imate neku istragu, neko procesiranje, neko pritvaranje, hapšenje, isleđivanje za krivična dela. Ali sam saglasan s ovom što je rekao predsednik, mi smo imali jedan poseban sastanak sa ljudima iz bezbednosti države. Da u narednom periodu, pre svega govorim o prvom kvartalu, da kažem prvoj polovini 2025. godine, mnogo jače država udari na, ne mislim fizički, nego pravno na one koji su se ogrešili u zakon, koji su stekli enormno bogatstvo kršeći zakone, svakako moralne norme. Za moralne možemo da sudimo u sudu, naravno, već u javnosti ili u nekom političkom poslovnom životu, ali verujem da će građani videti da je država spremna, voljna, odlučna i snažna da se obračunava sa onima koji su se enormno bogatili kršeći zakon. Ne znam imena, ne mogu da naslućujem, zato što to nije pitanje naslućivanja, nego pitanje dokaza. Ali sam rekao i stojim kod toga da će mnogi biti iznenađeni, pa i svi mi u vlasti, ko će biti pod udarom zakona ili na udaru zakona. A da to iritira građane više nego bilo šta, u to nemam sumnje, a posebno oni koji se kriju iza Vučića i SNS-a, koji se pozivaju, a sve rade samo za sebe. Samo vode računa u sopstvenom interesu, iritirajući narod, iritirajući građane. I mislim da građani apsolutno podržavaju najavu predsednika države, da država pojača borbu protiv koruptivnih radnji u našem društvu. Odlučnije i hrabrije protiv ljudi koji su se obogatili kršeći zakon".

Međutim, da li su zadovoljni neki funkcioneri u Srpskoj naprednoj stranci? Jer, na osnovu svega što ste rekli, može da se zaključi da oni koji su zloupotrebljavali vaše ili predsednikovo ime za neke loše stvari, ili malo pre kako ste rekli, voze skupa kola i tako dalje, to su neki članovi SNS-a. Šta su oni rekli posle ove najave?