Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio je gost Jutarnjeg programa Kurir televizije i govorio o planovima za 2025. godinu.

Ministar je najavio borbu protiv korupcije kao državni prioritet, ali je govorio i o uspesima srpske policije, kao i izazovima koji su pred ovim sektorom.

Dačić je na početku razgovora ispričao kako mu je osvanuo prvi januar 2025. godine, kada mu je ujedno i 59. rođendan.

- Nekako imam sve više godina, a nikako da rešimo taj problem. Imam 59 godina, ali danas to svako može da sazna. Sledeće godine je jubilarni rođendan, a govorio sam i za 50. da ću napraviti koncert sa prijateljima, ali je supruga rekla da mi to ne dolikuje. Dobijam samo jedan poklon, što nije u redu, jer svi dobiju za Novu godinu i rođendan, a meni se to nekako spoji. Tako je bilo od detinjstva, uvek je bilo u senci Nove godine. Novu godinu sam dočekao sa porodicom, ne idem na organizovane dočeke, jedino što sa svojim policajcima, imam tu tradiciju da te noći posetim policajce i vatrogasce koji rade. Ja dolazim iz kuće u kojoj je otac milicioner bivši, pa znam iz iskustva dok svi odmaraju i planiraju kako da proslave praznike, policajci moraju da budu dežurni. Samo noćas u Beograd je bilo angažovano 1.100 policajaca. Ako tome dodate celu Srbiju, ali i vatrogasce, onda je to mnogo ljudi i tako je svakoga dana.

Potom je odgonentuo da li je sinoć bilo preterano intervencija:

- Noćas nije bilo, novogodišnja noć je protekla relativno mirno, bilo je najava za neke sukobe, oko protesta, pa je bilo i tih okupljanja pored onih tradicionalnih za doček Nove godine. Tako da su u Beogradu bila dva dočeka, jedan na Trgu Republike, a drugi u Beogradu na vodi. Bila je i kolona studenata i građana opoziciono orijentisanih koji su prošetali od skupštine do Studentskog trga, ali nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Bilo je svakakvih slučajeva, tih tuča, pucnjave, povređivanja, saobraćajnih nesreća, ali nekog većeg narušavanja javnog reda i mira nije bilo, pa se može reći da je noć protekla mirno. Mogu da garantujem da smo mi policija koja je najumerenija kada je reč o odnosu prema onima koji protestuju i to u Evropi.

U novogodišnjoj čestitki, Dačić je građanima poželeo jedinstvo, pa je rekao:

- Mi to vekovima unazad pozivamo i to je ono za čim težimo, ali to nikada nismo ostvarili. Što smo jedinstveniji to smo jači, ja bih pozvao, nije to posao policije ili MUP, ali nam je neophodno jedinstvo da bismo imali snažan odgovor za ugrožavanje naših nacionalnih i državnih interesa. Mi imamo odbojnost jednog dela političkih stranaka za svaki poziv na jedinstvo. Oni misle da time jačaju vlast, a ne Srbiju.

Dačić je pričao o borbi protiv korupcije koja je najavljena za ovu godinu:

- To je jedan od prioriteta državne politike, pa je uloga nadležnih organa, a to su tužilaštvo i MUP, ogromna upravo u svemu tome. To je državni zadatak koji je postavljen pred nas i mislim da ćemo uspešno odgovoriti na sve zahteve jer je to u državnom interesu. Nije problem da li imamo potencijal kao MUP, već da postoji kordinacija i saradnja sa tužilaštvom jer bez njega ne možemo da vodimo uspešnu borbu protiv korupcije. Predsednik je to i rekao, da insistira na zajedničkom radu nadležnih državnih organa da bi se kordinirali ti napori kako bi doveli do uspešnog rezultata.

Dačić je pričao o promenama koje mogu uslediti nakon inauguracije Donalda Trampa, koji je 2024. na izborima za predsednika SAD pobedio Kamalu Haris:

- Svakako da je to povoljnija vest za nas, nego da su pobedili neki drugi. Međutim, teško je reći da će to biti drastična promena u odnosu na naše najvažnije interese. Nas najviše zanima odnos prema našim državnim i nacionalnim problemima, kao što su Kosovo, Republika Srpska... Pitanje je kakav će pristup za to zauzeti, jer to svakako nisu prioritetna pitanja za veliku zemlju poput Amerike. Trebalo bi sačekati kako bi se videlo šta će doneti ova situacija, ali smatram da mnogo veće promene mogu da uslede kada je reč o globalnijim akterima kao što je EU, odnos prema Rusiji, Kini, pokušaj da se reši pitanje rata... Kako će se to odnositi na naše probleme, sigurno će, iako ne bude većih promena, sigurno će odnos prema Srbiji biti mnogo korektniji.

Dačić je spomenuo i migrantsku krizu, sa kojom se usled ratova bori veliki broj država:

- Mi imamo dovoljno snaga kada je reč o granici i tu su postignuti značajni rezultati, praktično je presečena ta ruta koja je vodila ka Mađarskoj. Međutim, ilegalne imigracije, kao i svaki drugi kriminal, traži nove puteve. Ti novi putevi se traže upravo preko BiH, Hrvatske, a u poslednje vreme se izbegava Srbija, nego se ide preko Albanije drugom rutom ka zapadnom delu Evrope. Mi smo spremni za svaku situaciju, a to znači da imamo spremne snage, ali i pomoć od Frontex-a, ali i pojedinih zemalja sa kojima imamo zaključene sporazume. Najveći priliv se događa iz Bugarske i Severne Makedonije, ali je to za 70% manje nego što je bilo proteklih godina i svi faktori u Evropi uzimaju primer Srbije za borbu protiv migracije kao pozitivan i to je ono sa čime smo dobro ocenjeni od strane Evrope.

Za kraj se osvrnuo na uspehe srpske policije u borbi protiv nelegalnih radnji:

- Sve kriminalne grupe koriste slične kanale. Tako iste kanale koriste kada je reč o ilegalnim migracijama, trgovini oružja ili narkoticima. Zato je veoma značajno što smo uspeli da presečemo ilegalne tokove migracija, ali i što imamo dobre rezultate u borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima. Rekordne zaplene su u pitanju. Najvećim delom je zasluga za samostalan rad naše policije, ali imamo i veoma uspešnu međunarodnu saradnju. Predsednik Interpola je bio u poseti našoj zemlju u decembru, a ja ću ići u posetu direktorki Europola u Hagu. Očekujemo i da novi generalni sekretar Interpola dođe u posetu Srbiji kako bismo dogovorili konkretno formiranje regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu. Mislim da je to veliko prizanje za Srbiju i da će i te kako doprineti daljim uspešnim rezultatima policija u ovom regionu.

