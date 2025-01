Naglašava da je od dolaska Kurtija na vlast bilo više od 570 incidenata - napada na srpsku decu, na srpske žene, na stare, na srpsku imovinu, crkve, manastire, na srpska groblja, ali da je sve to dodatno osnažilo Srpsku listu da se bori i da pokaže ponovo svoju snagu i da u izbornoj kampanji pozove srpski narod da podrže Srpsku listu i ono što se već uveliko zna i što se pokazalo svih ovih godina unazad, a to je da je Srpska lista jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i jedina srpska lista koja brani srpske interese na Kosovu.

„Stvari su vrlo jasne i jednostavne - Srpska lista brani srpske interese, to nije ni Kurtijeva lista ni prištinska niti lista koja brani interese Prištine za razliku od drugih lista koje samo imaju taj predznak da su srpske, ali suštinski rade u interesu Prištine što smo mogli i da vidimo na mnogim primerima poput (Nenada) Rašića koji je na gotovo svakoj sednici tzv. vlade u Prištini činio sve da oteža srpskom narodu, uključujući da se nije suprotstavio prilikom izglasavanja da se formira nekakav muzej tzv. genocida Srbije na KiM. To nisu srpski interesi. Srpski interesi su kada se borite za svako dete, da svaki srpski penzioner i svaki lojalni građanin republike Srbije na KiM dobija svoju penziju, svoju platu, da institucije rade, da pomažete i u oblasti zdravstva i u oblasti obrazovanja, da gradite infrastrukturne projekte, da ste uz narod, da se brinete o njemu i da činite apsolutno sve i na međunarodnoj sceni da ukažete na teror Aljbina Kurtija, da se na tlu Evrope krše najosnovnija ljudska prava i da na takav način stanete u odbranu interesa Srpskog naroda", rekao je Petković.

„Iz ove sadašnje garniture vlasti u Prištini mogli ste jasno da vidite da to što je Rašić u toj vladi jeste i gore nego da je i sam Albanac bio na njegovom mestu gde se on nalazi. Ono što znači jeste da imamo političku partiju koja ima punu podršku Beograda koji razume šta su interesi naroda na KiM koja u svojim redovima ima ozbiljne ljude, profesore, ugledne građane i sa severa i južno od Ibra i lekare i ekonomsiste, pravnike, univerzitetske profesore, doktore nauka, ozbiljne ljude koji promišljaju najodgovornije o svom narodu, i kojima je interes naroda na prvom mestu a ne lični", rekao je Petković.

Na pitanje da li ima informacije kako napreduje istraga o napadu na kanal Ibar-Lepenac u koju se uključio i američki FBI, Petković kaže da još uvek nemamo nikakve podatke iz istrage koji bi ukazivali na to ko je odgovoran za napad, odnosno ko je počinio napad i ko je to naložio.

„To govorim zato što par sati nakon što se diverzija desila, imali ste konferenciju za štampu Albina Kurtija koji je najdirektnije, bez ikakvog dokaza, optužio zvanični Beograd da stoji iza tog napada. Mi smo odmah reagovali i ne samo u danima nakon napada, već sve vreme, od predsednika Aleksandra Vučića, predsednika vlade, mene kao glavnog pregovarača, ja sam sam insistirao u dijalogu da se pokrene to pitanje. Nemamo šta da krijemo. Dakle, ovo nije stvar koju želimo da stavljamo pod tepih, jer ovakve stvari najdirektnije štete interesima srpskog narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je on.

„Oni su želeli da iskoriste ovakav trenutak da bi probali da zaokruže tu svoju tzv. nezavisnost i suverenitet i prisustvom KBS-a na severu Kosova i Metohije, što je naravno komadant Kfora odbio. Ali zato kada je Kfor zatražio od Prištine spisak svih onih kritičnih objekata koji treba da budu štićeni, jer je to bio, navodno, razlog zbog čega je formalno Kurti tražio da KBS uđe na sever Kosova i Metohije. Znate šta se desilo sa tim spiskom? Pa ništa. Nikada nije ni poslat Kforu, što znači da vam je jasno da su motivi bili i politički i okrenuti pre svega u izbornoj kampanji", ocenio je on.

„Tamo u Prištini nema novih radnih mesta, fabrika i stranih direktnih investicija kao što ih ima u centralnoj Srbiji. Sa čim će jedino da izađe Kurti i onda pred svoje birače. Sa tim što će da nastavi da okupira sever KiM, jer očigledno to je i u prethodnom periodu davalo rezultate u smislu povećanja podrške od strane albanskih glasača prema Samopredeljenju i on je nastavio to da radi. Tako da ja očekujem da i do izbora režim u Prištini i dalje nastavi da napada srpski narod, posebno na severu, da se obračunava sa srpskim institucijama", rekao je Petković.