Premijer Srbije Miloš Vučević bio je gost emisije "Usijanje" na Kurir televiziji. U razgovoru sa Silvijom Slamnig govorio je o svim najvažnijim temama za Srbiju - rekonstrukciji vlade, protestima, borbi protiv korupcije, izazovima s kojima se država suočava…

Kada je reč o najavljenoj borbi protiv korupcije, premijer je istakao da to nije borba protiv ljudi iz jedne stranke, nego protiv ljudi koji krše zakon.

Predsednik je najavio najoštriju borbu protiv korupcije u narednom periodu. Vi ste u jednom intervjuu rekli da će se ljudi iznenaditi, koja će sve i imena biti i da će se to pratiti i kroz medije. Deluje kada se to čuje, da ste rekli da praktično već i naslućujete ili znate da ima onih koji su poprilično u koruptivnim radnjama i da mi kao javnost samo čekamo da si to i obelodani i uopšte borba sa korupcijom je jedan težak i temeljan proces. Da li, stvarno može ikada i da se završi?

"Nikada potpuno. To je borba koja mora trajati stalno i ona i danas traje, i juče je trajala, da ne bude tu zabune. Nije to sad neka 'ad hok' akcija države protiv korupcije, a do sada ili do juče se nešto tolerisalo ili se nije procesiralo. Gotovo svaki dan imate neku istragu, neko procesiranje, neko pritvaranje, hapšenje, isleđivanje za krivična dela. Ali sam saglasan s ovim što je rekao predsednik, mi smo imali jedan poseban sastanak sa ljudima iz bezbednosti države. Da u narednom periodu, pre svega govorim o prvom kvartalu, da kažem prvoj polovini 2025. godine, mnogo jače država udari na, ne mislim fizički, nego pravno na one koji su se ogrešili u zakon, koji su stekli enormno bogatstvo kršeći zakone, svakako moralne norme. Za moralne možemo da sudimo u sudu, naravno, već u javnosti ili u nekom političkom poslovnom životu, ali verujem da će građani videti da je država spremna, voljna, odlučna i snažna da se obračunava sa onima koji su se enormno bogatili kršeći zakon. Ne znam imena, ne mogu da naslućujem, zato što to nije pitanje naslućivanja, nego pitanje dokaza. Ali sam rekao i stojim kod toga da će mnogi biti iznenađeni, pa i svi mi u vlasti, ko će biti pod udarom zakona ili na udaru zakona. A da to iritira građane više nego bilo šta, u to nemam sumnje, a posebno oni koji se kriju iza Vučića i SNS-a, koji se pozivaju, a sve rade samo za sebe. Samo vode računa u sopstvenom interesu, iritirajući narod, iritirajući građane. I mislim da građani apsolutno podržavaju najavu predsednika države, da država pojača borbu protiv koruptivnih radnji u našem društvu. Odlučnije i hrabrije protiv ljudi koji su se obogatili kršeći zakon".

Međutim, da li su zadovoljni neki funkcioneri u Srpskoj naprednoj stranci? Jer, na osnovu svega što ste rekli, može da se zaključi da oni koji su zloupotrebljavali vaše ili predsednikovo ime za neke loše stvari, ili malo pre kako ste rekli, voze skupa kola i tako dalje, to su neki članovi SNS-a. Šta su oni rekli posle ove najave?

"Pa, verovatno misle da se to ne odnosi na njih. Ljudi ubede sebe da je realnost drugačija nego što jeste. Neću da sada generalizujem i da kažem da svi funkcioneri, apsolutno velika većina funkcionera nije, nije u tome da li ima nekog koji je funkcioner, da li na državnom ili lokalnom nivou, pa sigurno ima. Građani treba da očekuju ili mogu da očekuju da će i te osobe biti isto izvedene pred lice pravde, ali i osobe koje su članove drugih partija, ali i osobe koje su članovi opozicionih partija, ali i osobe koje nisu članovi ni jedne stranke. Ovo nije borba protiv ljudi iz jedne stranke, nego protiv ljudi koji krše zakon. Imali ili nemali člansku kartu bilo koje političke stranke ili su potpuno van političkog života, ali su kršili zakon".

Govorio je i o bahatim članovima SNS-a...

"Vučić me kritikovao za ponašanje nekih naših ljudi. Kaže da mi se dopustilo previše slobode, da se dopustilo da se neki ljudi neprimereno ponašaju, da očekuje da SNS raspravi međusobno, u našim redovima, ko se i kako ponašao. SNS svakako zadržava svoju subjektivnost i politički identitet, to nije sporno. Mi ne gubimo sebe ulaskom u taj suverenistički pokret, pokret za narod i državu. U ovom trenutku je to ideja, nadam se da će u kratkom vremenu biti konačno realizovana. Više puta smo pokretali tu temu, ali utiska sam da su potpuno sazrele društvene okolnosti, pa čak i nužnost da se takav pokret formira. SNS će ući kolektivno, to nije pitanje, ali je pitanje našeg unutrašnjeg ustrojstva i predstavljanja SNS-a od strane pojedinaca. To nije pitanje za pokret, to je pitanje prvo unutar SNS, da Srpska napredna stranka sa sobom raspravi ko se kako ponaša.

- Da li ću imati snage da to sve sprovedem, pa vreme će pokazati da sad ja olako kažem da, hoću, to je lako, pa ne, nije lako. Zato što imate neke ljude kojima to neće odgovarati, neke ljude koji su dugo etablirani, neke ljude koji misle da su nedodirljivi. Prosto niko ne voli promene, iako će vam svi reći da vole promene i da su za promene, ali niko ne voli promene ili malo njih podržava, iskreno, promene. Ali zato šta, ja imam za to častan zadatak i trudiću se da ga na najbolji mogući način izvršim. Ne sam, nego sa ljudima iz SNS-a koji veruju u takav proces. Znam da imam podršku Aleksandra Vučića kao dojučerašnjeg predsednika stranke, i nespornog političkog autoriteta iz SNS. On je naš član, ali kao dugogodišnji predsednik ima veliki autoritete u samoj stranci. Ja volim da razgovaram i sa Aleksandrom i sa Tomislavom Nikolićem. Ponosan sam na to što smo na proslavi 16 godina SNS-a slavili sva trojica zajedno. Što kod nas, kod promene predsednika stranke, nije dolazilo do izbacivanja ili protarivanja onog prethodnog, da smo jedni i druge predlagali, da je Tomislav Nikolić predložio Aleksandra Vučića, da je Aleksandar Vučić mene predložio predsednika SNS-a, kao što ću ja za koju godinu predložiti nekog novog za predsednika SNS-a i to je prirodno".