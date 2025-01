Ističe kako proteste vodi ekipa sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Mila Pajić i drugi) kojom rukovodi Dinko Gruhonjić. Za njihov motiv organizovanja protesta naveo je to što su, prvi put od 2000. godine, izgubili pozicije, odnosno za dekana fakulteta nije izabran autonomaški kadar.

- Na Filozofskom fakultetu kolo vode autonomaši. To je sad mikro.. to je rezultat razgovora sa kolegama sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to što sada kažem. Dakle, tamo su autonomaši po prvi put izgubili Filozofski fakultet, poziciju dekana, od 2000. godine. Sada je došla jedna pronaprednjačka, hajde da kažemo, ekipa, koja nije naprednjačka. Tu ima pravih naprednjaka, ima onih koji nisu naprednjaci, u sadašnjoj upravi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U svakom slučaju, oni su nešto drugo.