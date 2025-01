Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost jutarnjeg programa na televiziji Pink gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

- Izborićemo se za normalnu Srbiju. Pozivam sve da se vrate svojim redovnim obavezama i verujem da će 2025. doneti najveće promene u poslednjih 50 godina u svetu, možda i veće od formalnog rušenja Berlisnkog zida. Verujem da će za Srbiju biti odlična godina - zaključio je Vučić.

O borbi protiv korupcije

- Kriterijum je izvršenje krivičnog dela. Plašim se da će najveća gužva i podele da budu oko velikih. Biće sa svih strana, iz svih političkih stranaka, biće jasno pokazano i državni organi će jasno pokazati šta su krivična dela. Mislim da će ljudi biti zadovoljni. Rekao sam ljudima, to će biti najžešća borba protiv korupcije. 12 godina mi je rejting, posle tragedije u Novom Sadu nije manji, cela Srbija, slobodna i slobodarska, žele normalnu Srbiju. Misle da rejting pada kad neko drži demonstracije. Kad maltretirate ljude svakog dana podižete homogenost onih protiv vas. Mnogo su ljudi iznervirali, neka samo nastave. Ne interesuje me rejting, imam još dve godine, interesuje me šta ću da ostavim iza sebe.

Kaže da je sramota ovo što se dešava u Gruziji.

- Ta zemlja napreduje. Guraju zemlju i neće da ulaze u neprijateljstva sa Rusijom kako ih oni teraju. Pogledajte kako ih gaze.

Priča o Siriji je pre svega tužna, dodaje on.

O podizanju optužnice za nesreću u Novom Sadu

- Teško je da govorim o tome, poginulo je 15 ljudi, društvo traži odgovornost za to. Ko šta da kaže porodicama koje su izgubili najbliže. Jasno je da je bilo grešaka, propusta, objektivnih, a ne subjektivne želje da se katastrofa dogodi, to je posao na pravosudnim organima. Mislim da su zbog pritiska stvari brže zavšravane nego bilo gde u svetu. Pričam o pritisku domaće javnosti, pritisku na tužilaštvu. Žurili su sa tim, možda su uradili sve kako treba. U Americi, most kada je pao bilo je 6 ili 8 mrtvih, prošli su meseci istraga još nije završena. Ovde jeste, posle samo mesec i nešto dana. Negde po šest godina nisu završene istrage. Morate sa jedne strane da date odgovorne, porodicama stradalih pre svega, sa druge stane morate da brinete da oni koji nisu krivi ne budu osuđeni. Da li mislim da je Vesić kriv, Tanasković, Dimovski, skoro sam siguran, mislim da ne, ali nisam ja taj. Pravosuđe je to, da li su mi zbog toga manji drugovi, nisu. Čujem svakojake priče ali to nije dokaz. Ako postoje takvi, to samo govori koliok je žuta ološ elita zauzela ključne položaje u tužilaštvu. Majić je sramota za srpsko pravosuđe, za srpski javni život. Nemojte da smetnete sa uma, on je oslobodio, sećate se tragedije u Zemunu, 4 stradalo na gradilištu, ko je bio kriv? On je bio sudeći sudija, bager je bio kriv, niko nije bio odgovoran. Sudija je bio Majić, i on priča o krvavim rukama. Ovde je reč o prljavoj pohlepnoj borbi za vlast, ne mogu da podnesu rezultate. Željku Mitroviću svašta zameram ali je imao hrabrosti da napravi nešto što drugi nisu, ovih 100 stvari koje smo uradili, to je uradio za dana. Svi fensi tipovi, od Ikee, do Lidla, sve im je doveo Vučić, od udžerica pored Save Vučić im je urpkos njima, napravio to da u Galeriju ne omžete ni da uđete ni da izađete, idu po četiri puta dnevno. Budi pošten pa reci kako je Vučić to lepo osmislio i napravio. Otovrili smo Šabac-Loznica, videli ste utrkivanje auto se prevrnuo, loša saobraćajnica. Ne znate da li da se smejete ili da plačete, a niste pitali da li je vozač vozio po magli imao alkohol u krvi. U svemu traže nešto loše. Ljudi osećaju i razumeju, Biljana Lukić priča da je obrazovana, a ona je nepismena žena. Elementarne stvari ne zna. Viša uzaludna za mnoge od njih. Otvorićemo uskoro brzu saobraćajnicu do Valjeva, otvaramo i do Požarevca, do Gradišta, uskoro ćemo da otvorimo i kada završimo sve dozvole brzu prugu Beograd Novi Sad, Subotica.

Zatvranje gasovoda

- Zatvoren je gas za Moldaviju, sad se prebacuje okolnim zemljama, da oni prežive zimu. Ukrajina ima sve više energetskih problema. Ukrajinsko zatvaranje stvoriće probleme Slovačkoj, i dugoročno verovatno Austriji. Mi u ovom trenutku ne možemo da pomognemo, ako mogu preko Mađarske da dobiju, bićemo pouzdan prenosilac gasa i za naše prijatelje iz Slovačke. Zamislite da nismo to uradili, sada bi imali smrzavanje, ne bi imali struje. Imamo dovoljne količine električne energije.

O prilogu N1 za doček Nove godine

- Išlo je uživo, ne bi pustili. Videli ste novinara, želite da zaboravite, a žena kaže da nije to rekla. Shvatili su njihovu nameru, razumeli su. Normalno je da čovek kaže da želi da mu svaka naredna bude od prethodne, a tek kad su shvatili njihovu nameru, jer žele sve da politizuju, šta je bio smisao glupiranja za Novu godinu? Ljudi koji su stradali u Novom Sadu stradali su u podne, a ne u ponoć. Šta glumite u ponoć, da ogadite ljudima veselje, prošlo je 40 dana, porodice imaju pravo na normalan život, šta je smisao toga bio? Sit sam uplašenih i zastrašenih. Ja sam lajkovao to ne jer sam za njih, veliki je pritisak moraš da razumeš. Ne razumem da si toliki slabić, a znam koliko se zaklinješ da ih ne podnosiš. Ako ih pogledate, uglavnom su živeli i danas žive bolje nego ikada i dobili najviše od države oni koji vas najviše napadaju. Najsmešnije mi je da oni koji nisu izrazito antisrpski, već glume patriote a podržavaju antisrpske proteste jer čeznu ceo život da budu deo lažne elite. Kad ne znaju šta bi rekli, jer ne mogu da zamere politiku prema Rusiji, jedan sam od trojice lidera koji je dobio Putinovu čestitku za Novu godinu u celoj Evropi. Biću granitni stub u borbi za istinu protiv kukavica, slabića, onih koji se pridružuju filozofiji čopora, a ceniću one koji imaju hrabrosti da se tome suprotstave. Naučio sam u politici da ne verujem ulici, protiv mene se hajga vodi svakog dana.

- Bili su fer i Putin i Zelenski, pitao i jednog i drugog za primirje, ni jedan ni drugi nisu bili srećni ali su bili fer i rekli, Zelenski je rekao pred svima - ja za Vučića ne mogu da kažem da mu je neko to naredio. MIsle da sam blesav, ovakav onakav ali niko ne misli da je meni to neko naredio. Mislim da je krvoproliće besmisleno, treba da se sedne i reši to.

O izjavi profesora Kovića

- Hrvati se ponašaju kao svetska vele sila i imaju različite pristupe sa svakom zemljom. Oni su se sve vreme ponašali kao direktni organizator svega što se zbiva. Najsmešnije mi je kada neko kaže došli studenti u posetu da iskažu solidarnost. Nismo želeli da prikažemo, ima tu i Ukrajinaca koji studiraju u Hrvatskoj, taj je hapšen u Srbiji protivzakonitog snimanja objekata u Srbiji. Oleksej Čumakov, koji je dobio i hrvatsko državljanstvo i studira u Hrvatrskoj. Došli su glumeći studente u posetu, a onda posetili ETF u noćnim satima. Želeli smo da sačuvamo i njihove roditelje od sramote. Hrvatski upliv i medijski pritisak svakodnevno je toliko veliki i značajan da sam izuzetno srećan. To mi daje dodatnu energiju i govori koliko ispravno radimo. Imate eksponente njihovih službi među profeosrima, političarima. Ko ste vi da izvodite decu na ulicu. Zamislite da se automobil zaleteo i stradalo neko dete, ne daj Bože. Kao što je agent strane službe kog čuvaju, Kurtijev potrčko Bogdanović rekao da je kriv i za ovo u Crnoj Gori, za sve sam kriv, ubio sam i Kenedija.

- Nisam neko kod deli uverenja sa profesorom Kovićem, uvek želi da se odpadne nacionalno opredeljenim ljudima a nije fer prema onima koji se bore. Nisam ga razumeo oko pravdnog gneva i neću razumeti kada vam zemlja najbrže ekonomski raste, kada imate slobodu medija, gde imate i medije iz svih drugih država, takvih sloboda nema nigde. Lako je biti gnevan na sve. U pravu je, moj posao je da budem fer, u pravu je, krenuli su sa tom platformom, trebalo bi da je iznese Gruhonjić, Ješić, Mila Pajić, ona je njegov potrčko, studentkinja koja vodi proteste, ona je na dan Oluje, uslikala se u Zagrebu i napisala "ko ne sluša pesmu, slušaće oluju". Mislim da je sve jasno. Zbog čega sam ja ponekad pogrešna je reč gnevan, mogu da osete kombinovane tuge i nezadovoljstva, zbog straha, da se suprotstvae. Kada ljudi vide psihologiju čopora onda beže, a ja smem da im kažem da lažu za svaki broj koji su objavili. Lagali su da je bilo 100.000 ljudi na Slaviji. BIlo je 29.000 maksimalno. Uzmite Zvezdinu zapadnu tribinu, videćete da je taman malo više ljudi od toga bilo. Bilo je 6.500 ljudi maksimalno na trgu sada, a sve tehnike koriste za laž. Tehnika nije politika, tehnika nije sadržaj i ono što će nekome da donese pobedu. Moraš da imas politiku, ne možete da kažete sa profesora Antonjića da je nešto lepo rekao o meni ali je prozreo ove proteste. Ne možete o Antiću da kažete da je moj sledbenik, neće ljudi ni Veselinove, ni sve ostalo. Neće anti srpsku Vojvodinu i nikada više neće biti antisrpska. Tamo svi ljudi zajedno žive. I Slovaci i Rumuni, Hrvati, ko god hoćete i svi žive lepo. Ali da Vojvodina bude antisrpska, a Srbi su ubedljiva većina, to neće nikada biti slučaj.

O situaciji u regionu

- To što meni mnogi žele smrt, ne znači da ja bilo kome želim. To što žele mojoj deci, porodici sve najgore, ne znači da ja njima želim. Zamislite da mi kažu ambasadori ovo ćeš da kažep ili nećeš, sastavili su nam rezoluciju o Srebrenici, deklaraciju... Zamislite da meni kaže neko nemoj da kažeš to i to. Srećan sam što sam uspeo srpsku državu da napravim slobodnom, samostalnom i nezavisnom. Nije čudo što će svi u okruženju na najgori način će uvek da govore o našoj zemlji. Ministar spoljih poslova BIH, 20 ljudi poginulo, a on se nij etime bavio nego govorio o krvavim rukama u Srbiji. U Hrvatskoj pobiju 9 ljudi, bave se Srbijom. Pre dve godine u CG ubijeno 11, sada ubijeno 12, zašto je njima lako da se bave Srbijom, pogledajte. Uvek su to isti mediji koji imaju saradnju sa Junajted grupom, i u Sarajevu, Zagrebu, Prištini, dovoljno je i da pogledate ko je podržao proteste u Srbjii, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Dinko Gruhonjić, pojavljuju se projekti Vojvodina republika, Sandžak.

O tragedijama

- Zlikovci su pobili našu decu. Protivnik sam teorije zavere, ali da su se čudne stvari događale oko Ribnikara, posebno, kao što je teško poverovati da takav monstrum kao Blažić može da postoji. Ribnikar je izazvao pažnju stranaca i po pitanju odnosa prema ubici. Bio sam prisutan, u mom kabinetu su dan posle toga tražili da im damo dečaka ubicu. Nije mi to dovoljan dokaz, ali kažem da dan posle Ribnikara, vi nećete moći da kaznite mlađe maloletno lice, prepustite ga nama, ja sam to odbio, odbio sam razgovor na tu temu, znam kakva bi nepravda bila prema porodicama ubijenih. Predstavnik strane zemlje i strane službe je to tražio od nas. Kada sam ušao u tu školu, kada u sovjoj glavi prođete kroz to, neverovatno je kako se to dogodilo. Tragedije se događaju, uvek će se događati, a nečasni ljudi će uvek tražiti da pronađu prostor za sebe. Časni će gledati kako da tuguju i kako da smanje mogućnost ponavljanja takvih dela. Smanjili smo izvršenje krivičnih dela oduzimanjem preko 100.000 ubojitih komada, Bog zna koliko bi do sada bilo više stradalih i u bračnim raspravama i u svemu drugom. To je bila izuzetna akcija. Mislim da je to bila dobra akcija, i ne mislim da bi u budućnosti bilo dobro da se ponovi.

- Da ne prizivamo bilo šta, ne želim im blokade, imaju važnije stvari.

O ispovesti gospođe Firić koja je izgubila članove porodice u Novom Sadu

- Sve što se događalo porodici FIrić pokazuje da ti ljudi nisu bili ni da majci, koja je dve ćerke izgubila Valentinu i Saru, oni nemaju empatiju ni prema njoj ako ne odgovara njihovim političkim i ličnim interesima. Oni imaju samo interese, ne zanima ih ništa drugo, ni deca, ni deka koji je stradao. Ništa ih ne zanima. Nikada ih nije zanimalo. To bi se dogodilo u svakoj zemlji da imate grupe za pritisak kakve su Junajted grupa, oni su nervozni jer znaju da para ponestaje i da moraju da prodaju sve od SBB pa na dalje... Kada imate pritisak žestokih tajkunskih grupa, to je pohlepa, po svaku cenu povratak na vlast ne bi li mogli ponovo da pljakčkaju zemlju, kako su to činili. Zato traže prelaznu vladu, misle da je to signal svima da je došlo do promene vlasti, kao što su to činili 2000. godine. Prelaznih vlada neće biti, to sam već rekao. U ovoj zemlji vladaće oni koji imaju većinu u narodnoj skupštini, oni koji dobiju podršku građana na izborima.

O studentima

- Nemam šta da zamerim studentima u blokadi, još manje većinskom delu koji ne blokira, već želi da uči. Tim studentima sam beskrajno zahvalan što su strpljivi i čekaju red da rade ono što je njihova obaveza. Nemam ni ovim drugima šta da zamerim, oni se ne sećaju zla koje su nam ostavili. Misle da je normalno da imate stabilan kurs dinara, da imate punu zaposlenost, ti mladi misle da je normalno da imate uvećanje plata i penzija, da imate ovoliko pruga, puteva, a ništa od toga niste imali. Oni su nama od 2000. do 2012. uništili čak i bioskope. Sve je rasprodato da bi njihovi tajkuni mogli da dobiju lokaciju. Neću da govorim o uništenim fabrikama, da i danas radnici dolaze kod mene i traže pomoć. Ti mladi ljudi se toga ne sećaju. Ta pohlepa je vođena mržnjom... Oni ne mogu da veruju da neko ko njije njihov, ko ne pripada njima može da vlada toliko a da su svi oni ujedinjeni u borbi protiv nekog. Oni koji su biri najgori Titotistički sledbenici, bilo je iskrenih komunista, koji su verovali u Jugoslaviju i bilo je neiskrenih, kao Gorana Markovića, Nataše Kandić, Sonje Biserko, oni su samo preobukli se, presvukli se i iz tog kominističkog ušli u plavo-žuto, evropejci.

- Oni ne mogu da vam pokažu, ovde je prost narod, podržava nas glumac taj i taj, neki ozbiljan, neki pedofil i to im ne smeta, sve je to urbana elita. Važno je samo da kažu mi smo protiv oni. Tako ne mogu da veruju da neko kao što sam ja, ne osećam mržnju prema njima, osećam prezir prema rimskom patricijatu, koji živi uvek najlepše, uvek su najbogatiji, ali im uvek nešto smeta. Govorimo o tome da ti ljudi traže samo za sebe jer su pohlepni, rukovode se mržnjom i na kraju dolazi kako će da obmanjuju ljude. U toj obmani koriste se trikovima, negiranje rezultata, kriminalizacija onih koji su protiv njih. Oni ma koliko lepo živeli, posetili evropska čuda, uvek su nesrećni jer im nikada nije dovoljno. Oni su ti koji moraju jedini da se pitaju. Treća stvar je dehumanizacija protivnika. Četvrto gde greže je potcenjivanje ljudi. Slušali smo besmislice o Jovanjici tri godine i ućutali se, ali se i nastavlja svakog dana. U svoj ovoj prevari, njihova je namera sledeća, u toj shemi poseban deo je ProGlas, plaćen iz Amerike, Nemačke, sve spolja plaćeno. I za to smo pronašli dovoljno dokaza, preko pojedinih lica... To vam je kao što ste imali per 2000. godine kada su formirali G17 plus. Osim mržnje koju gaje prema meni i sopstvenom narodu, oni se svi, karakteristika svakog od njih, siledžije Bjelogrlić i Majić, videće se i treći, svi su izrazito anti srpski orjentisani. Majić je čovek koji je pustio na slobodu ljude koji su srpsku staricu u Gnjilanu vezali za dva vozila i jedan pošao u jednom, drugi u drugom smeru i rastrgli je, silovali su nam trudnice, ubijali bebe i decu, taj priča o krvavim rukama. O borbi protiv nasilja priča osuđeni siledžija Bjelogrlić. Nije im to glavna karakteristika, već da su vođeni spolja i da im je politika antisrpska. Mila Pajić, sledbenik Dinka Gruhonjića, čoveka koji sve čini da sruši Srbiju. Dekan na Filozofskom nije njihov pripadnik i to je bio jedan od ključnog razloga za pokretanje clee priče. Imate Milu, Cicvarića, Davuda Delimeđaca, koji je blizak Sulejmanu Ugljeninu po svojoj politici, ostale ne znamo. Znamo rođake i braću žene predsednika Grbovića.

- Imate ogroman broj dobre dece, bunt, pristojni studenti. Ovi koji to organizuju su sve smislili, računajući da je nemoguće da se takav pritisak izdrži. Naprotiv, mislim da smo mnogo teže pritiske uspeli da izržimo i da sačuvamo Srbiju.

Sutra počinje isplata penzija

- Kreće isplata za penzionere, sutra će jedna trećina onih koji dobijaju na kućnu adresu da dobiju, a svi će do Badnjeg dana. To je 10,9 uvećane penzije, čestitam penzionerima. Nadam se da ćemo, u narednom periodu da približimo i prate rast plata i da nam penzioneri, žive život dostojan.

O masakru na Cetinju

- Narodu i građanima Crne Gore još jednom želim da izrazim saučešće. Razgovaroa sam sa Milatovićem i Spajićem, ne želim ni kroz licemerni odnos koji pojedini u Srbiji imaju, da govorim o Crnoj Gori. Nadam se da će Crna Gora moći da pronađe izlaz i određena rešenja. Takođe, izražavam saučešće porodicama stradalih, ponudili smo svaku vrstu pomoći, to je sve što smo mogli da uradimo. Što se tiče te politike, mislim da ljudi razumeju šta je to što se zbivalo i šta je to što se zbiva u Srbiji, ne možete da ih prevarite, bez obzira na broj NVO, organizacija skupo plaćenih spolja, političkih stranaka skupo plaćenih spolja... Po svaku cenu bi da ruše našu državu, nije to nikakva novost.

- U Hrvatskoj je bilo devetoro mrtvih, tamo je, ako je moglo da se govori o propustu države, ne volim to da radim, to se dogodilo u Centru za socijalni rad, u državnoj instituciji. Ne možete, nemoguće je da sve kontrolišete i bilo bi nefer kada bih rekao da je za to kriv Plenković, Milanović, bili su zrelji, bilo je manje stranih faktora. Nikome ne želim bilo kakve demonstracije povodom tragedija, tragedije zloupotrebvljavaju najgori ljudi. U tragediji se vide oni koji imaju empatiju i nemaju, a pozivaju se na empatiju. Ako mislite da onaj ko razbija Gradsku kuću i priča o promeni vlasti misli na stradalu decu ili stradale ljude, jasno vam je da to nije slučaj. TI ljudi žele samo promociju i dolazak na vlast da bi samo sebe uhlebili, a ni saučešće nisu izjavili.

Predsednik je juče, podsetimo, najavio da danas ima važan razgovor sa Amerikancima o NIS-u.