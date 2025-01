- Tu nema dalje filozofije. To sam već rekao stotinu puta, u ovoj zemlji vladaće oni koji imaju većinu u Skupštini, odnosno oni koji budu pobedili na izborima. Oni ne mogu da vam pokažu, ovde je prost narod, podržava nas glumac taj i taj, neki ozbiljan, neki pedofil i to im ne smeta, sve je to urbana elita. Važno je samo da kažu mi smo protiv. Tako ne mogu da veruju da neko kao što sam ja, ne osećam mržnju prema njima, osećam prezir prema rimskom patricijatu, koji živi uvek najlepše, uvek su najbogatiji, ali im uvek nešto smeta. Kao onaj glumac što je umislio da je mnogo važan pa se evo već 4. put seli iz Srbije. Oni su pohlepni, obmanjuju ljude. U obmani se koriste sledećim trikovima - jedan je negoranje rezultata, kriminalizacija onih koji su protiv njih - jer oni kolko god lepo živeli, uvek su nesrećni, jer im nikada nije dovoljno, oni moraju jedini da se pitaju, a ne neko drugi i treća stvar je dehumanizacija protivnika - naveo je Vučić.