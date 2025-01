"Iskreno mi je žao Marinike Tepić, toliko nesrećne osobe koja ni prvi dan u novoj godini nema s kim da provede u miru, već ga provodi u smišljanju i plasiranju novih laži i kleveta. Sažaljevam osobe sa takvim životima koje ne rade apsolutno ništa već su dan-noć na ulicama, izazivaju nasilje i smišljaju nove i nove laži. Ne zanima mene lično odakle Mariniki Tepić novac za lagodan život, ali je krajnje vreme da se time pozabave nadležni organi. Ne zanima me uopšte kako živi žena koja apsolutno ništa ne radi u životu, osim što lažima truje javni prostor. Jedino što me zanima jeste da stanemo na put beskrupuloznim lažima koje ona plasira. Sav njen život i sva njena politika staje u jednu reč - laž. I svaki put je uhvaćena u lažima, od pokušaja da sa kriminalcima iz Pančeva iseli novinara do toga kada je od koka nosilja u Moroviću tvrdila da je plantaža marihuane. Znate kako kažu u narodu - ko laže taj i krade. I ova narodna je dokazana u slučaju Tepić", napisala je ministarka na Instagramu i navela: