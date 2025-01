- Protivnik sam teorije zavere, ali su se čudne stvari događale oko Ribnikara, posebno, kao što je teško poverovati da takav monstrum kao Blažić može da postoji. Ribnikar je izazvao pažnju stranaca i po pitanju odnosa prema ubici. Bio sam prisutan, u mom kabinetu su dan posle toga tražili da im damo dečaka-ubicu. Nije mi to dovoljan dokaz, ali kažem da dan posle Ribnikara, bilo je "vi nećete moći da kaznite mlađe maloletno lice, prepustite ga nama", ja sam to odbio. Odbio sam razgovor na tu temu, znam kakva bi nepravda bila prema porodicama ubijenih. Predstavnik strane zemlje i strane službe je to tražio od nas. Kada sam ušao u tu školu, kada u sovjoj glavi prođete kroz to, neverovatno je kako se to dogodilo. Tragedije se događaju, uvek će se događati, a nečasni ljudi će uvek tražiti da pronađu prostor za sebe. Časni će gledati kako da tuguju i kako da smanje mogućnost ponavljanja takvih dela - rekao je predsednik Srbije u jutarnjem programu televizije Pink.