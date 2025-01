"Ljudi su skloni da brzo zaboravljaju sve dobro, i to je naprosto tako, ljudski je prilagoditi se brzo boljem zivotu i zaboraviti i potisnuti jad i bedu koja je vladala do pre samo 12 godina, ne treba se ljutiti zbog toga, to ja naprosto ljudska priroda, ali ja zato volim da podsetim ljude zašto je vazno ponekad "vratiti film" i podsetiti nas na bar 1.000 razloga zasto je Aleksandar Vučić najveći i naznačajniji lider Srbije, svih vremena! Prvih 100 džinovskih uspeha Aleksandra Vučića smo već videli u perethodnih nekoliko dana, a sada je vreme za drugih 100 od 1.000 najznačajnijih uspeha, koje sam naznačio u ovom kratkom video spotu, jer lako je na telefonu kuckati kritike i zle komentare, ali ovih 200 velikih poduhvata, svakako nije lako realizovati u samo jednoj deceniji! Ako bilo ko smatra da bilo šta nije tačno u ovom video spotu, neka mi se slobodno javi na mail ili DM! Ja sam siguran a vi? P.S. Još jednom svim građanima Srbije srećna Nova i da budemo manje povodljivi, površni i ZABORAVNI u 2025, napisao je Mitrović.