Bivši britanski diplomata Timoti Les smatra da će dijalog Beograda i Prištine u 2025. godini biti prenet sa EU na SAD, kao i da će administracija izabranog predsednika Donalda Trampa odustati od Ohridskog sporazuma. S njim se slažu i sagovornici Kurira, koji ukazuju da Amerika ima kapacitet da kontroliše Prištinu, odnosno premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, i ocenjuju da je to dobra stvar i za Beograd i čitav ovaj region.

"Svedoci smo toga da Trampova administracija ni tokom njegovog prošlog mandata nije bila spremna da prepusti Evropljanima da oni rešavaju ključna pitanja na svom kontinentu, što je bila tradicija do dolaska Trampa. Sve ostale administracije su prepuštale Evropljanima da imaju ključnu ulogu u rešavanju evropskih pitanja, iako bi bili uključeni u same pregovore, ali Tramp nije imao nameru da poštuje tu praksu i direktno se umešao preko svog izaslanika Ričarda Grenela u rešavanje spora između Beograda i Prištine, preuzeo je stvar u svoje ruke i Vašingtonski sporazum je bio potvrda da će Amerikanci voditi to pitanje", kazao je Graovac.