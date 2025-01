I otkud se sad odjednom blokada naziva "davanjem pomena"? I u pravoslavlju, i u ostalim konfesijama u Srbiji, ovaj je obred precizno definisan, i nikome se pomen ne daje na ulici, ni stajanjem, ni polusatnim ćutanjem, a još manje se pre i posle toga peva i igra i duva u trube i pištaljke, kao što to rade učesnici studentskih blokada.

I tu dolazimo do odgovora na pitanje zašto se studenti pretvaraju u zadušne babe (jedino one nariču nad tuđom humkom, jer su za to plaćene), a trajanje blokada produžava - sada na pola sata, a sutra već možda na sat.