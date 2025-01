- Ima uticaja sve što se dešava, nama je važno da cela Evropa bude koliko je moguće otporna, uredna, u smislu snabdevanja, veliki deo naše trgovine se dešava sa EU, pa nije loše da tamo industrija radi. Međutim, problemi su na celom kontinentu, jeste EU izjavila da je snabdevanje uredno, ali je u prethodne dve godine došlo do prilagođavanja tako što je smanjena proizvodnja, ali i potrošnja energije u industriji i to samo po sebi nije dobro. Druga dimenzija je to da je prevelika osetljivost cena u odnosu na različite događaje. U prethodnih 15 dana cena gasa je porasla za 25 odsto, potpuno nezavisno od prekida isporuke iz Ukrajine, problem je bio sasvim drugi, dakle period hladnog vremena i period bez vetra. Dakle, energije vetra je bilo malo, a pritom je bilo i hladno. Interesantno da taj porast cena gasa nije uticao na nagli porast el. energije, što govori da je dobar deo gasa upotrebljivan za grejanje.

- Država je odgovorno pristupila, ne samo gasno skladište, već što smo i sa Mađarskom zakupili skladište u toj državi, a to govori da je Srbija pokazala novi model ponašanja. Ne samo da odgovorno postupa sa resursima koje ima, već i pronalazi nove. Vidimo da u poslednje vreme Vučić i Orban imaju zajedničke nastupe, političke pravce, delovanje, pa se vidi da Srbija može sa komšijama da ima političko prijateljstvo bez obzira na nesuglasice iz prošlosti, a to rezultira sigurnost građanima. Od sankcija Amerike za NIS, to je vid pritiska na nas i naše spoljnopolitičko saglašavanje. To je teško komentarisati ili predviđati jer ne postoji konačan tekst o tome.