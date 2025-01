Za one sa kraćim pamćenjem, može se objasniti da je to bio trust mozgova koji je s gađenjem govorio o političarima, ali je lukrativno razmišljao, pa se u to jato vešto uvukao i održao u godinama koje su oblikovale demokratske promene posle 5. oktobra 2000. godine i najrazličitije koalicije kojima se održavala vlast. Grupa eksperata pod kapom G17 plus je od početka bila stranka, iako se maskirala u nevladinu organizaciju. Zvanično je stranka postala u decembru 2002. godine. Eksperti su postali političari čim je njihova odavna ambicija da dođu na vlast postala realnost, a državne funkcije su bile na dohvat ruke.