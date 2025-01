- Ponavljam, interesantno je da oni koji prizivaju sukobe optužuju ljude da su za sukobe samo kad kažu da ne žele trule kompromise, što je onako da čovek zastane i zapita se da li je to moguće. Navikao sam na to, ali ono što ostavlja gorak ukus jeste ta podela koja je urađena među decom, đacima, roditeljima, profesorima, to nikada niko nije radio. A u gimnaziji u Novom Sadu imaju drvo srama kao novogodišnju jelku, gde kače slike profesora koji ih nisu podržali, sa najgorim porukama. Baš lepe stvari učite decu, a ti sutra profesori treba da im predaju, da ih ispituju. To nikada niko nije radio. Toliko su brutalni, ko nije sa nama biće na stubu srama, njega ćemo precrtati, ali mislim da će tu država morati da reaguje.