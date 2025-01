- Drago mi je da godinu započinjemo sa Maticom srpskom, sa kulturom, to je dobar znak, da se vraćamo na puteve gde moramo biti, da zajednički radimo nacionalnog identiteta, kulture. Matica srpska je jedan od ključnih stubova. Hvala predsedniku Staniću koji se nije libio da kaže da više od 12 godina radimo zajedno, da smo se pomagali i čuvali i prolazili kroz ne lake periode. Podsetiću vas da je pre manje od 10 godina bila ideja kod nekih neodgovornih ljudi da se ukine letopis Matice srpske. Tadašnja Pokrajinska vlada, u mandatu od 2012. do 2016. godine odustala od finansiranja Letopisa Matice srpske i smatrala da je to ogroman trošak. A tada je grad, iako je tek počeo da jača, u saradnji sa Maticom srpskom i odgovornim ljudima uspeo da prevaziđe taj izazov i uz pomoć Republike smo sačuvali Letopis Matice, koji obeležava dva veka postojanja. I to je na ponos današnjeg rukovodstva, ali i svih koji razumeju značaj ove institucija.