Kao domaćin najveće svetske izložbe, Srbija će imati priliku da se predstavi kao moderna i inovativna zemlja, što će dodatno unaprediti njen ugled i privlačnost za strane investitore i turiste

Ministarska privrede Adrijana Mesarović u intervjuu za Kurir sumira godinu za nama i kaže da je intenzitet privredne aktivnosti na izuzetno visokom nivou. Ona objašnjava da je Ministarstvo privrede prethodne godine realizovalo čak osam programa koji su bili usmereni na mikro i mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Kada se podvuče crta, ministarka naglašava da je država sa 5,2 milijarde dinara podržala skoro 1.200 privrednih društava iz domena malog sektora. Mesarovićeva najavljuje da će već u februaru biti raspisani konkursi za podršku malom sektoru, ženama preduzetnicama, mladima... I za njeno ministarstvo u fokusu je Ekspo, za koji ministarka kaže da je ekonomska prilika, ali i strateški korak u pozicioniranju Srbije kao globalnog centra za turizam, poslovanje i inovacije.

Šta biste izdvojili kao najznačajnije rezultate u prethodnoj godini u resoru koji vodite?

- Rezultata je zaista mnogo kada je u pitanju ekonomija države, ali i intenzitet privredne aktivnosti je na izuzetno visokom nivou. I to nije rezultat koji sam postigla ja u prethodnih sedam, osam meseci, već to predstavlja kontinuiranu borbu predsednika države Aleksandra Vučića unih 12 godina. Oborili smo novi rekord kada je u pitanju realizacija stranih direktnih investicija, sa preko pet milijardi evra. Ostajemo apsolutni lideri kada je reč o stranim investicijama, a uverena sam da ćemo uz puno rada ove godine biti još bolji. I u ovoj godini naše aktivnosti biće usmerene prevashodno na dalje privlačenje novih investicija, i domaćih i stranih, i otvaranje novih radnih mesta. Poslovanje malog sektora, malih preduzeća i preduzetnika je sve dominantnije u ukupnoj privrednoj aktivnosti u našoj zemlji, i to je veoma značajno. Moram istaći i da nikada nismo imali ovoliko dominantnu i jaku preduzetničku aktivnost. Danas u Srbiji imamo više od 353.000 registrovanih preduzetnika, a ono što je posebno interesantno jeste da je od tog broja čak oko 80.000 starosti do 35 godina, i tu vidimo zaista veliki potencijal i rezervoar kada je u pitanju dalje razvijanje preduzetničke aktivnosti.

Imali ste i programe za ovaj deo privrede?

- Ministarstvo privrede je prethodne godine realizovalo čak osam programa koji su bili usmereni na mali sektor, malu privredu, mikro i mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Ponosni smo na realizaciju tih programa jer smo sa 5,2 milijarde dinara podržali skoro 1.200 privrednih društava iz domena malog sektora i preduzetnika, od čega su čak 2,3 milijarde dinara predstavljala bespovratna sredstva države. Kada je u pitanju ekonomija Srbije, jedna od najvećih vesti prošle godine bila je dobijanje investicionog rejtinga, i to je od nemerljivog značaja za naš dalji rast i razvoj, i u finansijskom i u privrednom smislu. Takođe, početak primene Sporazuma o slobodnoj trgovini s Kinom, ali i potpisivanje sporazuma sa Egiptom i Emiratima predstavlja novu etapu u privrednom razvoju zemlje. Velike šanse su pred nama koje moramo da iskoristimo kada je u pitanju saradnja sa ovim velikim tržištima. Zato smo 2024. godine usmerili i 90 miliona dinara bespovratnih sredstava ka malom sektoru za standardizaciju i sertifikaciju proizvoda, kako bismo što više naših preduzeća podstakli i motivisali da budu izvozno orijentisana i da iskoriste sve mogućnosti koje ovi sporazumi pružaju.

Koje ciljeve ste postavili za novu 2025. godinu?

- Naši ciljevi su dosta visoki, ali ne i neostvarivi. Veliki su izazovi u svetu kada je privredna aktivnost u pitanju, ali uverena sam da će Srbija, i pored toga, i ove godine oboriti nove rekorde. Nastavićemo s kontinuiranom podrškom privrednicima putem različitih programa osmišljenih na način da podržimo sve faze rasta i razvoja jedne firme. U ovoj godini poseban fokus će ponovo biti na mladima, i to putem podrške u vidu bespovratnih ili povoljnih kreditnih sredstava kako bi na što lakši način realizovali svoje poslovne ideje. Ministarstvo privrede nastaviće i sa ulaganjima u infrastrukturne projekte u lokalnim samoupravama, a koji imaju dugoročnu održivost. Poseban akcenat stavićemo na unapređenje nerazvijenih područja, gde će infrastrukturno opremanje i formiranje poslovnih i industrijskih zona biti ključni korak za dalje privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta. U planu su i projekti usmereni na razvoj turizma u funkciji privredne aktivnosti s posebnim akcentom na banjski turizam. Trudićemo se da svakim danom budemo sve snažnija podrška svakom našem privredniku, preduzetniku. Da još više budemo na terenu i razgovaramo o svim izazovima. Raspisaćemo kvalitetne konkurse za podršku malom sektoru, ženama preduzetnicama, mladima... Očekujemo da će to biti već do sredine, najkasnije kraja februara.

Kakvi zadaci su pred Ministarstvom privrede kada je reč o izložbi Ekspo 2027?

- Dobijanje specijalizovane izložbe Ekspo ogroman je uspeh za našu državu, i to je velika šansa da pokažemo celom svetu koliko smo sposobni da organizujemo međunarodnu manifestaciju najvišeg ranga. Naravno da imamo veliku odgovornost, jer je priprema i realizacija ovog projekta zahtevan i ambiciozan proces. Sama činjenica da smo domaćini već je Srbiji obezbedila dodatno povoljno pozicioniranje na svetskoj investicionoj mapi, ali i na mapi zemalja s velikim turističkim potencijalima. Čitava Vlada Srbije ovde ima ozbiljnu ulogu, s našim predsednikom Vlade Vučevićem i predsednikom države Vučićem na čelu. Ovim velikim projektom obezbediće se dalja ubrzana modernizacija zemlje, dalji razvoj infrastrukture, dalje unapređenje obrazovanja i nauke, otvaranje novih turističkih kapaciteta, novih restorana, hotela, smeštaja, otvaranje novih radnih mesta, podizanje životnog standarda građana, ali i niz drugih benefita za našu Srbiju i građane.

Šta će biti najveći benefiti za našu privredu od Ekspa?

- Ekspo 2027 predstavlja ne samo ekonomsku priliku za Srbiju već i strateški korak u pozicioniranju Beograda i Srbije kao globalnog centra za turizam, poslovanje i inovacije. Sa očekivanih tri miliona posetilaca tokom tri meseca trajanja izložbe, očekuje se veoma visok prihod od turizma, ali i ogroman uticaj na lokalnu ekonomiju kroz povećanu potrošnju u sektorima kao što su ugostiteljstvo, trgovina i druge vrste usluga. Realizacija građevinsko-infrastrukturnih projekata imaće direktnu i indirektnu multiplikaciju na BDP Srbije i dalji rast. Samo deo ukupnog paketa koji uključuje investicije u saobraćajnu infrastrukturu, kao što je izgradnja metroa, puteva i auto-puteva doprineće još boljoj povezanosti Beograda i drugih delova zemlje, ali će i stimulisati nove privredne aktivnosti i uticati na povećanje zaposlenosti i rast produktivnosti. Izgradnja komercijalnih sadržaja, poput akvatik centra ili nacionalnog stadiona, obezbediće dodatni prihod, ali i transformisati Beograd u grad koji nudi najinovativnije i najatraktivnije sadržaje za građane i turiste. Ovi projekti će, pored ekonomskih koristi, imati pre svega dugoročni uticaj na kvalitet života naših građana i dalji urbani razvoj naše zemlje. Pored direktnih finansijskih efekata, Ekspo će dodatno podići ugled Srbije u svetu. Kao domaćin najveće svetske izložbe, Srbija će imati priliku da se predstavi kao moderna i inovativna zemlja, što će dodatno unaprediti njen ugled i privlačnost za strane investitore i turiste. Predsednik Vučić je taj koji je ovo doneo našoj zemlji, on je taj koji je najviše verovao u ostvarenje ovog sna za našu Srbiju. I uspeo je.

Lične stvari na pauzi: Godina potpuno u znaku posla i rada Šta vam je na ličnom planu obeležilo 2024. godinu? - Prethodna godina je zaista bila potpuno u znaku posla i rada. Bez odmora, bez prostora i vremena za neke privatne trenutke. Prilika koju sam dobila maja meseca prošle godine za mene predstavlja veliku čast, ali pre svega ogromnu odgovornost. Za mene je lično važno, i to jeste moje opredeljenje, da uradim nešto dobro za svoju državu prateći ono što radi predsednik Vlade Miloš Vučević i predsednik države Aleksandar Vučić počev od 2012. godine. To je ono u šta potpuno i iskreno verujem od prvog dana i čemu ću biti maksimalno posvećena i u budućnosti.

Koliko ste zadovoljni privrednom aktivnošću tokom prethodne godine, koja je i na unutrašnjem i na spoljnom planu bila izuzetno turbulentna?

- Sukobi u svetu su uslovili da neke od najjačih ekonomija u svetu posrnu i dožive krahove. Puno je zatvorenih radnih mesta širom Evrope. Zatvorene su mnoge fabrike, i to određenih giganata. Srbija je u prethodnoj godini odgovorila tim izazovima i izborila se oborivši novi rekord u privlačenju stranih direktnih investicija. Imamo rekordne strane direktne investicije, koje su premašile pet milijardi evra, što je rezultat stabilnog makroekonomskog okruženja, konkurentne poreske politike, kao i kreditnog investicionog rejtinga zemlje, ali i političke stabilnosti naše zemlje. Paralelno s tim, Srbija je postala regionalni lider u razvoju IT industrije, sa sve većim brojem tehnoloških startapova i inovacija koji igraju važnu ulogu u ekonomskom rastu i povećanju konkurentnosti zemlje. IT sektor je od posebne važnosti za budući razvoj privrede, jer stvara visokokvalitetna radna mesta, kao i nove izvozne mogućnosti, što dodatno pospešuje globalnu poziciju Srbije u ovom rastućem industrijskom segmentu. Bez obzira na sve ove uspehe, nikada ne smemo biti u potpunosti zadovoljni jer radimo za našu Srbiju, i uvek može bolje i više. To i jeste suština politike našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije s Milošem Vučevićem na čelu. Radićemo još više i ostvarivati još bolje rezultate u ovoj godini.