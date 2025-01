- Volim da pecam, volim i da gledam sport. Sigurno bi moji porodica i prijatelji rekli da nemam dovoljno vremena, prva moja majka. Ali, da nemate podršku od porodice i prijatelja ne biste mogli da uspete. Besmisleno je da to radite sami. Naravno i svojih saradnika iz kabineta, svi smo deo tima. A kada prođe sve ovo, nadam se da ću imati više vremena da pecam. Nadam se da će tada mlađi sin hteti da peca sa mnom, to me jedino plaši. Kada sam prvi put biran za gradonačelnika Mihailo je bio 5. razred, a sad je apsolvent Pravnog fakulteta. I tada vidite kako vreme brzo prolazi. Vreme koje ja nažalost ne mogu da nadoknadim. Nadam se da će moći da mi oproste, jer sam im tada mnogo više pravio problema.