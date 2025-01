BEOGRAD - Verujem da najveći deo prosvetnih radnika, njih preko 90 odsto žele rešenje. Prvo žele veće primanje za sebe, da imaju dobar posao, poštovanje od društva, žele da uče decu, jer u svemu ovome, kada se priča o raznim besmislenim pričama, o izmišljenim revolucijama i o svemu drugom, svi negde zaboravljuju - a gde su nam deca, gde su nam ti mladi ljudi. Oni moraju da uče, oni moraju da rade. To je njihov posao, to je njihova odgovornost, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom poziva koji je uputio vladi da nastavi da razgovara s prosvetnim radnicima.

"Sada je to 8,27 odsto za osnovnu platu nastavnika, to bi trebalo se nadoknadi. I naši plan bio je da to uradimo u narednih godinu dana ili manje od godina dana, deset meseci, i sa njima se i dogovorili oko toga, onda su rekli da time nisu zadovoljni", rekao je Vučić.

"I mislim da će ljudi iz vlade sa njima da razgovaraju i kada razgovaraju sa njima da jasno stave do znanja i javnosti šta su sve prihvatili. Da i javnost u Srbiji to zna, ali i da svi prosvetni radnici to znaju. A ne da budu izveštavani od političkih komesara ili političkih aktivista koji će da drže govore deci ispred škole. Neka oni razgovaraju se njima i verujem da će, i nadam se da će pronaći rešenje, jer je to važno za budućnost naše zemlje. Imaju dovoljno vremena, 15 dana, da pregovaraju i da reše te probleme", rekao je Vučić.