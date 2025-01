"I da sam diktator i psihopata, kada to Kurti govori, onda je to poseban kompliment. Onda naš narod zna koliko se borim za Srbe na Kosovu i Metohiji. To govori o njegovim željama, to govori ko im smeta u Srbiji i to govori koga bi voleo da vidi. Isto je to i u Zagrebu, isto je to i u delu Sarajeva, isto je to i u delu Podgorice. Ali to je nešto što, čini mi se, najveći deo ljudi u Srbiji zna", rekao je Vučić.