Iako su prethodno istakli da primenjuju najsavremenije, skupe softvere koji precizno i tačno obrađuju podatke, oni zapravo koriste besplatne alate sa interneta i do podatka da je na skupu bilo 100.000 učesnika dolaze tako što ih sami ručno broje na osnovu fotografija i video snimaka. Postavlja se logično pitanje, ko tvrdi da je na Slaviji 22. decembra zaista bilo 100.000 ljudi i da li zapravo iza ovog sumnjivog udruženja stoje interesi određenih političkih struktura, a više o tome govorio je i gost jutarnjeg programa Kurir televizije " Redakcija " dr. Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije.

- Imamo prikupljanje podataka sa fotografija i sa video materijala. Može da prebroji i sa videa u realnom vremenu. Ova tehnika onemogućava prepoznavanje lica ličnosti koje prolaze, ali postoji druga tehnika koju su razvili Kinezi, a ona omogućava i to, kao i da vide da li je ta osoba napravila neki prekršaj. Softver interno obeležava lice tačkama, koliko njih ima, toliko ljudi je prebrojao. Ako neko nije okrenut licem ka kameri, njega ne broji.

- U zavisnosti od snage hardvera, on prebroji više ili manje ljudi. Slabiji hardver duže računa ili ne pronađe sve. Što se tiče skupa na Slaviji, ne može se precizno odrediti broj. Drugačije bi bilo i kada bi slika bila niža, odnosno da je dron bio niže, a glavna stvar je što je to bilo po mraku. Možemo da radimo parče po parče, ali ljudi se kreću i došlo bi do preklapanja.