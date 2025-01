- Božić je prilika da budete sa porodicom, da zajedno dočekate taj svečani trenutak, rođenje Hristovo. Za one koji veruju, suština svega onoga što radimo na ovozemaljskom životu. Verujem i u večni život, da ostavimo najbolji trag. Čestitam svima Badnje jutro i svi koji slave po julijanskom kalendaru lepo da proslave Božić. Otići ću i do Kovilja da obiđem porodicu Firić, danas ću biti sa stradalnom porodicom.

- Sigurno da mi zameraju, samo što su već navikli. Verovatno Danilu nešto više nedostajem, a Mihailo je već odrastao. Siguran sam da bez njihove podrške ne bih mogao da uradim to što sam uradio. Bez podrške dragih ljudi ne možete da budete posvećeni poslu. Porodica i prijatelji su stali uz mene.

On je naveo i da svakome ko ima teške trenutke prija da ima podršku zajednice.

- Ne znam kako je porodici Firić i niko nema prava da to kaže, oni su poneli težak krst. Tog prokletog 1. novembra su izgubili tri člana. Moraju dalje da žive, a na nama je da im pomognemo koliko je to moguće, da im damo bar malo snage. Želim da im se izvinim zbog svega što su doživeli u javnosti. I dalje ne mogu da dođem sebi jer je neko rekao da ona kao majka ne žali dovoljno svoje ćerke. Kukaju više za jednom grančicom nego za čovekom. Na žalost živimo u takvim vremenima. Na podelama se radi dugoročno. To se fabrikuje na društvenim mrežama, imate utisak da je duboko podeljeno društvo. Ne mislim da su takve podele u realnom životu, ali ne moramo svi da mislimo na jednak način.