"To građani moraju da razumeju, da to direktno utiče na rast BDP. Mi smo 2024. završili sa rastom BDP od 3,8 posto, a naša projekcija je da 2025. godine raste na 4,5 posto. Molim građane da to razumeju, mi bez rasta infrastrukture ne možemo ekonomski i društveno da rastemo. Trudićemo se da dođe do dogovora sa prosvetarima", naglasio je on.