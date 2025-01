- Ako stvarno dođe do toga, cene će sigurno rasti jer tržište tako funkcioniše. Manjak željene robe povlači skok cena. Posledično, rast cene goriva utiče na sve druge proizvode jer se transport oslanja na gorivo. Ekonomija je neizbežno povezana s cenom energenata - objašnjava Miličić.

Kada gorivo poskupi, troškovi transporta ulaze u cene artikala, čineći sve skupljim, od osnovnih namirnica do industrijskih proizvoda. To bi moglo dovesti do dodatnog pritiska na kućne budžete građana.