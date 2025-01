- Mislim da smo svi zainteresovani za mir i stabilnost. Verujem da i Srbija i Crna Gora imaju zajednički put ka EU, a mislim da je to interes i EU. Razgovarao sam danas sa Mandićem, ali i Spajićem u Berlinu prošle godine, o infrastrukturnim projektima koji treba da približe dve države. Gospodin Mandić me je obavestio da je spreman novac za rekonstrukciju pruge, govorim o pruzi za Bar. Taj projekat od Bara do Beograda, pa dalje do Novog Sada i Subotice je nešto što bi moglo da promeni sliku u regionu. Demografija je najveći problem svih nas, na posletku sve se svodi na demografiju. Čuo sam od predsednika opštine Mojkovac koliko ljudi danas živi u Mojkovcu i dobio poređenje sa prethodnim popisom i vidite koliko je manje ljudi. To su trendovi koji nisu dobri za ceo region. Nas je sveukupno malo i mislim da su negde stvarno smešne podele. A mi samo gledamo koje barijere da postavimo jedni drugima- reči su Vučevića.