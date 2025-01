Ubistvo Envera Hadrija u Briselu neki smatraju jednom od poslednjih likvidacija u režiji Udbe, to jest Službe državne bezbednosti. Briselski krivični sud osudio je na doživotni zatvor Božidara Spasića, Andriju Draškovića i Veselina Vukotića zbog ubistva Envera Hadrija, predsednika Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, 1990. godine u Sen Žilu, piše belgijski list Brisel tajms. O ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije " Redakcija " govorio je i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Juče je to bila udarna vest, pre svega na albanskim portalima, a onda su je prenele i neke belgijske lokalne novine. Ja inače pratim tu situaciju iz čiste radoznalosti, s obzirom da me njihova presuda apsolutno ne zanima. O čemu se radi? 1990. godine u Briselu je u centru grada likvidiran albanski terorista Enver Hadri. On je bio predsednik jedne terorističke organizacije pod maskom nekog komiteta za ljudska prava na Kosovu i Metohiji. Formirao je delove UČK i odgovoran je prema podacima naših službi tada za smrt oko 150 policajaca - započeo je Spasić i nastavio: