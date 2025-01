„Srbija to ima to sa Pekingom, Moskvom i EU. To podrazumeva uspostavljanje okvira za dalje odnose, što znači da će se srpska i američka strana dogovoriti u oblasti na kojima će se raditi u narednom periodu. On je važna stvar za Srbiju jer mi ovako upotpunjujemo strategiju 'četiri stuba spoljne politike' jer sada imamo strateške odnose sa Kinom, Rusijom, EU i SAD“, rekao je Velebit.

„U kontekstu globalnih dešavanja ovo je važna poruka da je Srbiji stalo do razvijanja odnosa. Podsetiću vas da je u proteklih nekoliko godina Beograd zapostavljao odnose sa SAD, ali je i Vašington više gledao ka Sarajevu i Podgorici. Sada je to drugačije. Srećni smo zbog ovog strateškog dijaloga, predložili smo to u septembru i razgovarali sa američkim zvaničnicima. To je velika vest za građane jer će to olakšati i administrativne stvari“, kazao je Velebit.