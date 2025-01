Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je danas očekivanje da će u narednih par dana doći do otvaranja strateškog dijaloga između SAD i Srbije i da očekuje sjajne vesti u vezi sa odnosima Srbije i SAD.

"Ukoliko se pokaže tačnim da će u narednih par dana doći do otvaranja strateškog dijaloga između Srbije i SAD to bi bio fenomenalan signal i znak da ćemo u budućnosti i sa novom Trampovom administracijom ostvariti izvanredne rezultate u saradnji" , rekao je Đurić na K1.

Kako je istakao, to bi unelo sistematičnost, redovnost u saradnji, između naših institucija, redovne konsultacije i pojačalo bi obim razmene u svim oblastima.

"Ali sačekajmo da to bude zvanično", rekao je Đurić i dodao da Srbija želi da nastavi da neguje sporazume i sa svojim tradicionalnim prijateljima i saveznicima, ali i da je vrhunski srpski državni nacionalni interes da ima saradnju sa najvećom zemljom zapadne civilizacije.

"Imamo ambasadora Vladu Marića, koji trenutno obavlja dužnost otpravnika poslova. On je vršilac dužnosti, a naš tim u Vašingtonu intenzivno prati rad Kongresa i angažovane logističke kuće. Do inauguracije predsednika Donalda Trampa, američkoj strani ćemo dostaviti ime novog ambasadora. Procedura odobravanja traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, ali uvereni smo da ćemo uskoro imati izvanrednog i opunomoćenog ambasadora", - rekao je Đurić.