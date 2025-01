O "Blokadnoj kuharici" nedavno je govorila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i naglasila da taj priručnik u potpunosti objašnjava situaciju u Srbiji i studentske proteste, te da je to oruđe za, kako je rekla, ostvarivanje strateškog cilja Hrvatske, rušenje Aleksandra Vučića.

Ona je istakla da Hrvatska želi da na vlasti u Srbiji vidi one koji su već bili na vlasti, a koji su žmurili na sve zločine nad Srbima i koji su se izvinjavali Hrvatskoj.

- To jeste uputstvo, ali nisu svi koji su učestvovali u protestima znali za to. Nisu svi u obavezi da znaju šta objavljuje Filozofski fakultet u Zagrebu. Kada se prvi put javila ova teza, prvo su negirali, ali kako negirati to da se ta kuharica koristi? Pitanje je isntrumentalizacije većeg broja ljudi, a vidimo da podrška na univerzitetima opada - rekao je Šešelj.