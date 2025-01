- To znači potpuni izlazak, ne smanjenje ruskog interesa. NIS će moći redovno da posluje, ali plan vlasničke transformacije treba da bude odobren od Vlade SAD. Ne dozvoljavaju da bude 49 odsto kapitala, ili manje, traže samo potpuni izlazak ruskog interesa skroz. Najavili su mogućnost konsultacije sa RS, što ćemo mi sutra iskoristiti. Za sve imamo 45 dana, završno sa 25. februarom. Do tada moramo da završimo potpisivanje sa ruskom stranom, sve mora da bude gotovo, jedino eventualno finansijska transakcija da se produži do 12. marta, ali i to treba da odobri Vlada SAD. Srbija nije zemlja koja voli da krade, tako da se nadam da neće otići do tada - naveo je.