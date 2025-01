- Do tada mi ne samo da moramo da završimo potpisivanje bilo kakvog ugovora sa ruskom stranom, već moramo da završimo, "klosing", eventualna transakcija može da biti produžena do 12. marta, ali i tu transakciju moraju da odobre u okrviru Vlade SAD-a. Čak mogu da kažu da novac koji bi mogli da prebacimo, moguće da čak ni to ne dozvole, zato nam prestoje razgovori. Jer Srbija nije zemlja koja voli da krade i otima imovinu - rekao je Vučić.

- Kada vam politiku vode ljudi koji su prepuni lične mržnje, rezultat je onda uvek takav. Nemam vremena time da se bavim, toliko ozbiljnih stvari sad imamo. U Davosu će biti svih onih koji će da prate šta se u Vašingtonu dešava. U narednih 15-20 dana do kraja januara, moramo da zaključimo u kom pravcu i smeru idemo po ovom pitanju, a da se bavim ljudima koji imaju mnogo vremena za gubljenje i uvrede na tuđi račun, za to nemam vremena. Loše su poslovali i u poslednjim danima pokušavaju da unište sve u Srbiji što mogu jer to im je jedini posao, govorim o njihovim medijskim grupama. Ljudi sada vide da od njihovih bajki nema ništa. Pravi politički debakl, važno je da mlađi ljudi to shvate, da se vrate učenju, jer sve to je mučenje za njih, ne za nas - rekao je.