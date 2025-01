Premijer Miloš Vučević izjavio je večeras da je istorijski uspeh da Srbija kao jedna mala evropska zemlja ima tri direktna leta za Kinu, navodeći da time retko ko može da se pohvali i da veruje da je to potvrda našeg čeličnog prijateljstva.

Obraćajući se u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde je prisustvovao ispraćaju mladih iz Srbije na prvi direktan let Beograd - Šangaj sa ambasadorom Kine Li Mingom, Vučević je rekao da je jesenas prvi put posetio Šangaj i da je "ostao bez reči".

"Koliko god da smo čitali, gledali, pokušali da razumemo sveukopno kineski napredak, jedno je kada to posmatrate kroz društvene mreže, medije, čitate, a potpuno drugačije je kada to doživite, kada vidite svojim očima, kada možete da osetite", naveo je on.