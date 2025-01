Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti danas posle sastanka sa zamenikom američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse Ričardom Vermom. On je govorio o američkim sankcijama NIS-u, posledicama, kao i daljim koracima koje će Srbija da preduzme. Naglasio je da imamo para, ali da ne može da podrži "otimačinu".

- Najbolje što možemo da uradimo u ovom trenutku je da ne popuštamo Amerikacima i da pokušamo sa novom administracijom to da promenimo. Imamo izvesne rezerve kada je reč o nafti i benzinu. Akcize daju mogućnost smanjivanja kako nam se ne bi menjala znatno cena na pumpama, država bi se odrekla svojih prihoda. Nećemo da kupujemo rafineriju, hoćemo da se snađemo oko uvoza nafte. Ne može nam niko zabraniti saobraćaj Dunavom. Ako bi Rumunija ili Bugarska zabranili transport nafte Dunavom, to bi bila objava rata. Moramo da im stavimo do znanja da se ne smemo sa tim igrati.