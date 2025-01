Ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je značaj nove avio veze na relaciji Beograd - Šangaj , rekavši da je ovaj direktan let još jedna potvrda čeličnog prijateljstva Kine i Srbije .

"Danas smo uspostavili još jedan most saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine! Direktan let iz Beograda za Šangaj nacionalne avio-kompanije Er Srbija, potvrđuje našu čvrstu nameru da zajednica Srbije i Kine još jače gradi zajedničku budućnost, na šta nas obavezuju potpisi dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, na dokumentu kojim se odnos naše dve zemlje podigao na najviši politički nivo. Hvala Er Srbiji za još jedan most kojim se jača naše prijateljstvo i ide ka ispunjenju zajedničke vizije naša dva predsednika. Sigurna sam da će uspostavljanjem direktnog leta za Šangaj i sama kompanija postati atraktivnija i konkurentnija u avioprevozu", navela je ona i dodala: