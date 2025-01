Mislim da je ovo u proteklih šest-sedam godina peti pokušaj promene vlasti na silu i ulicom kojem svedočim i kojem se suprotstavljam koliko je u mojoj moći. Isti akteri na sceni, isti iza scene i isti je cilj - srušiti predsednika Vučića i preuzeti vlast bez izbora

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, u intervjuu za Kurir, između ostalog, govori o protestima i blokadama koji su usledili nakon stravične tragedije u Novom Sadu, o tome šta možemo očekivati u republičkom parlamentu i da li će ružne slike koškanja i udaranja ostati u 2024. ili ćemo ih pak viđati i u 2025, o predstojećim parlamentarnim izborima na KiM, zakazanim za 9. februar, i učešću Srpske liste, ali i o izborima u Hrvatskoj, gde je predsedničkim kandidatima u fokusu Srbija i Aleksandar Vučić.

Prošla godina je bila izazovna u mnogim segmentima, posebno pred kraj godine. Kakvu 2025. godinu očekujete?

- Očekujem da će i ova godina biti dinamična. Mislim da već po prvim izjavama novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, kao i njegovih najbližih saradnika, možemo da vidimo da su namerni da udare u temelje ekstremno liberalne politike, koja je vođena dugi niz godina. To će dovesti do neslućenih promena u celom svetu. Samim tim, te će se promene osetiti i kod nas, a po ponašanju što raznih agentura, što mnogih drugih poslušnika odlazećih struktura, mislim da imamo razloga da se nadamo da će poredak u nastajanju biti pravedniji prema našem narodu i državi.

Foto: Nemanja Nikolić

Godinu 2024. obeležila je, između ostalog, stravična tragedija u Novom Sadu, koja je bila i okidač za proteste i blokade. Koji je vaš komentar na sve što je usledilo nakon 1. novembra?

- Sramotna repriza iste predstave od prethodne godine. Ili prethodnih godina. Mislim da je ovo u proteklih šest-sedam godina peti pokušaj promene vlasti na silu i ulicom kojem svedočim i kojem se suprotstavljam koliko je u mojoj moći. Isti akteri na sceni, isti iza scene i isti je cilj - srušiti predsednika Vučića i preuzeti vlast bez izbora. Uz razliku što su ovog puta shvatili da ne mogu da računaju na često ponavljanje velikih skupova i šetnji, pa su pokušali s "Blokadnom kuharicom" i sličnim mustrama za obojene revolucije. Ponovo manjina pokušava da nametne svoj stav većini, i to na silu, bez podrške naroda, samo zato što sebe smatraju izuzetnim i da im rođenjem pripada pravo da budu na vlasti, a ne u opoziciji. Koliko su bili uspešni do sada, biće i ovog puta. Što pre shvate da nema promene vlasti bez pobede na izborima, to bolje za njih. Nema prečice. Samo će ostati zapisano da su u ovo vreme na političkoj sceni postojali neki politički nekrofili koji su svaku smrt u Srbiji videli kao šansu za sebe. Morbidno, odvratno, ali tako.

Očekujem da se borba protiv korupcije nastavi Najavljena je i žestoka borba protiv korupcije. Šta očekujete da će se desiti do 31. marta? Zar sve to što je u planu nije moglo ranije? - Ne da je moglo, nego se i dešavalo i ranije, ali mi brzo i lako zaboravljamo. Je l' bilo predsednika opština, direktora javnih preduzeća i ustanova iz redova vladajućih stranaka koji su hapšeni zbog sumnje na korupciju? Jeste. Je l' poslednji slučaj da je narodnom poslaniku ukinut imunitet bio vezan za jednog poslanika vladajuće koalicije? Jeste. Ali se to sve zaboravi kao da se nije ni desilo. A još je luđe kad kampanju protiv korupcije vode Đilas, Marinika, Aleksić, Bora Novaković i Ješić! Pa majko mila! Hajde što sve građane Srbije smatraju za budale, a sebe za mnogo pametne, pa misle da mogu da podvale da su pošteni, ali ne znam kako ih nije sramota samih sebe. To kao da Ćuta vodi kampanju protiv alkoholizma... Uglavnom, očekujem da se borba protiv korupcije nastavi, da se procesuiraju svi za koje ima dokaza da su radili nešto nezakonito. Samo se nadam da ovi pomenuti borci protiv korupcije neće imati ništa protiv ni da oni budu predmet interesovanja istražnih organa. Da neće, u slučaju da se to desi, odmah da krenu u dreku i kuknjavu da je u pitanju politički progon.

Prošla godina bila je turbulentna i u republičkom parlamentu, bilo je čak i koškanja, pa i udaraca, može li ta ružna slika da ostane i u 2024, odnosno da se ne ponavlja u ovoj godini, pa i u narednim? Od čega to zavisi?

- Zavisi od opozicije. Vrlo lako je utvrditi da se ove scene u našem parlamentu dešavaju od prethodnog mandata, to jest od ulaska političkih stranaka, pokreta i ostalih oblika organizovanja koji su pod finansijskom, medijskom, organizacionom i svakom drugom kontrolom Dragana Đilasa. Štaviše, od povratka Đilasa u politiku 2018. godine, opozicija generiše nasilje u društvu - i verbalno i fizičko, vodi besprizornu kampanju dehumanizacije predsednika Vučića i njegove porodice i očekuje da prečicom, bez izbora, dođe na vlast. I pošto su ušli u tu spiralu ludila i pošto svakoga među njima ko se usudi da pozove na razum i normalnu komunikaciju najbrutalnije izvređaju i odbace, ne vidim da odjednom mogu da se ponašaju normalno, pristojno i da političkim argumentima probaju da pridobiju birače. Dakle, očekujem da će nastaviti da se ponašaju u skladu s karakterom svog lidera Đilasa - nasilnički, bahato i nepristojno. Mi ćemo se, s druge strane, truditi da se ponašamo potpuno suprotno u odnosu na njih, da radimo ono što nam je posao i za šta su nas građani birali. Sumnjam da će to dovesti do promene u njihovom ponašanju, ali neka se sami valjaju u svom blatu.

Foto: Nemanja Nikolić

Za 9. februar zakazani su parlamentarni izbori na KiM. Srpska lista je nakon brojnih sabotaža od strane Aljbina Kurtija i prištinske vlasti uspela da se izbori za učešće. Hoće li Srpska lista ostvariti cilj i osvojiti deset mandata? Šta ukoliko se to ne desi?

- Iskreno se nadam da hoće. Najzad, bilo bi izuzetno važno da na izborima Srpska lista osvoji deset mandata, jer bi to značilo da će srpski narod na Kosovu i Metohiji voditi politiku u koordinaciji s našom vladom i kao sastavni deo ukupne državne politike Srbije. To je izuzetno važno, jer je upravo ta sinhronizovana i koordinisana politika Srpske liste s državnim organima Srbije dovela do ludila i Kurtija i njegovih pristalica u Beogradu. Otuda istovetni napadi na predstavnike Srpske liste dolaze od Kurtija i opozicije u Beogradu. Ako bi pak mandate dobili neki od pripadnika srpskog naroda koji su po ukusu Aljbina Kurtija, on bi došao u priliku da pokazuje svetu da ima pristanak Srba za svoju politiku. Faktički, ti Srbi bi dali legitimitet Kurtijevoj politici progona i maltretiranja Srba. I to bi ostavilo ozbiljne posledice.

Foto: Nemanja Nikolić

Očekujete li da Kurti ponovo podmetne nogu Srpskoj listi?

- Naravno. Kad god bude mogao i gde god bude mogao.

Još jedni izbori su u fokusu - oni u Hrvatskoj, a njihovim predsedničkim kandidatima u fokusu je Srbija, pogotovo predsednik Aleksandar Vučić. Čemu tolika opsednutost ili neprijateljstvo, ili je reč samo o pukom podilaženju biračkom telu? Kako biste vi to nazvali?

- Bave se oni predsednikom Vučićem i u Srbiji, a ne samo u Hrvatskoj. Od "Blokadne kuharice", preko medijske podrške svakome ko kaže nešto loše o njemu, do direktne organizacije i finansiranja i promovisanja nekih ljudi u političkoj, medijskoj ili javnoj sferi uopšte. To što su im uvek Srbi tema, i to nakon što su nas dva puta u pedeset godina ubijali, klali, proterivali i pokrštavali, pre je pitanje patologije nego politike. Valjda treba svi Srbi da nestanu s kugle zemaljske, da nema više nikoga da svedoči o zločinu hrvatske države u prošlom veku. Eto, u vašem pitanju kažete da je to moguće podilaženje biračkom telu. Kakvo je to biračko telo kad mu se podilazi antisrpskim šovinizmom i kako nema ničeg sličnog u Srbiji? Kako to da se nijedna kampanja u Srbiji u proteklih trideset godina ne vodi tako što se javno linčuje jedan narod? Možete li da zamislite kampanju u Srbiji u kojoj se neko bavi predsednikom Hrvatske? Ne možete i bogu hvala što ne možete, jer to pokazuje da smo normalan narod. A zašto je takva kampanja u Zagrebu, Sarajevu, Prištini, donedavno i u Podgorici? I zašto je sada ta kampanja u velikoj meri personalizovana protiv predsednika Vučića? Pa zato što Srbija, zahvaljujući politici predsednika Vučića, svake godine krupnim koracima ide napred, razvija se, ekonomski snaži i polako stiže i prestiže one koji žele Srbiju koja puzi, koja je bedna i siromašna. A drugo, zato što je predsednik Vučić lično, zahvaljujući porodičnom nasleđu, svedok njihove genocidne politike prema Srbima.

Sa Anom imam sjajnu saradnju S kim najbolje sarađujete u parlamentu? Kakva je vaša saradnja s predsednicom parlamenta Anom Brnabić? - Sa Anom imam sjajnu saradnju. I pre nego što je došla na mesto predsednice parlamenta, dobro smo sarađivali i godinama imamo prijateljski odnos, tako da je bilo logično da naša saradnja bude baš dobra. Mislim da i s drugim kolegama sarađujem dobro. Bar nemam suštinskih zamerki na rad kolega poslanika i zaposlenih kod nas pri poslaničkoj grupi, a kako je njima sa mnom, morate njih da pitate.

Rekonstrukcija Vlade najavljena je za proleće. Koga očekujete da vidite ili ne vidite u rekonstruisanoj vladi? Ima li neko za koga iz sveg srca navijate da ga vidite u Nemanjinoj 11 jer je, po vašem mišljenju, zaslužio da bude deo tima premijera Vučevića?

- To je, pre svega, pitanje za premijera Vučevića i ne bi bilo fer da javno dajem ocenu rada ministara, a da nemam potpun uvid u ono što su im bili zadaci, koje su bile objektivne okolnosti u kojima su radili itd. Daleko od toga da nemam stav ili mišljenje, ali je to pre rezultat utiska nego ozbiljne analize. A utisak ume da vara, pa ću mišljenje zadržati za sebe.

Kako ste proveli božićne i novogodišnje praznike? Koje su vaše tri ključne želje kad je reč o Srbiji, a koje kad je reč o privatnom životu?

- Ove godine sam sam sebe iznenadio za Novu godinu i dočekao ponoć, ali sam brzo posle toga otišao na spavanje, a Božić sam proslavio tradicionalno, s porodicom, najpre odlaskom na liturgiju, a onda i ručkom uz sve običaje koji to prate. Srbiji pre svega želim mir, stabilnost i dalji ekonomski razvoj, a sebi malo više vremena za najbliže i meni bliske ljude.

