"Bombardovali smo grad u Evropi, Beograd, 1999. godine. Razmislite o tome", rekao je Stoun, istakavši da je to "primer američke politike po principu podeli, vladaj, podeli, vladaj".

Piter Kaznik: Kad SAD nisu mogle po pravilima, uradile su to vojno

"Oko 96 odsto Rusa smatra da se dogodio ratni zločin. SAD uspostavljaju međunarodni poredak zasnovan na pravilima, što je značilo da to mora da prođe kroz UN. Međutim, kada to nisu mogli da postignu, oni su to uradili sami, vojno", istakao je Kaznik.