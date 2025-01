"Ja koordinišem organizacijom i to sam najavio i to je javna stvar. Da li imamo pravo da se sastajemo? Da, imamo prava da se sastajemo. Da li imamo pravo da budemo opozicija ovom režimu? Da, imamo pravo da budemo opozicija, i ne znam zašto je to tema medija. Je l' ne smemo da se udružujemo? Građani ne smeju da se udružuju, a Ustavom je zagarantovano pravo da se udružuju građani? Je l' to predlažu Kurir, Informer, Vučić i SNS? Da se zabrani političko udruživanje građana? Ako to jeste, onda to treba da kažu", rekao je Ješić, a prenosi Juronjuz Srbija.