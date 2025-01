Uvođenje američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, jeste otvorila problem koji Srbija mora da rešava, ali nije stvorila situaciju zbog koje građani i privreda treba da brinu. Takvu poruku juče je poslala i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović , naglasivši da je država apsolutno odlučna da pomogne da se sve prevaziđe bez ikakvih posledica po građane i privredu. Ona je rekla da će raditi na tome da ne dođe ni do kakvih oscilacija na tržištu i objasnila da smo apsolutno bezbedni naredna tri meseca, ukoliko ne kupimo naftu i derivate.

"Ali na to ne računamo, nastavljamo s dijalogom. Očekujem racionalno ponašanje svih učesnika na tržištu, kompanija u naftnom sektoru, ali i finansijskih institucija i banaka... Naš prioritet je da NIS nastavi odgovorno da posluje. Imamo prelazni period koji služi upravo za to da se pronađu rešenja. Računamo da administracija SAD pomogne da sankcije ne utiču na Srbiju i da uveri investitore da će tako biti. To je za nas od apsolutnog značaja", izjavila je ministarka za RTS.