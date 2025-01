On je istakao da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i strateški dijalog sa SAD nije na uštrb sa drugim partnerima.

„On jača odnose sa drugim zemljama. To je naglasila i kongresmenka Klaudija Teni koja je veoma bliska sa Trampom. Veoma je važno da neko ko je tako blizak sa Trampom ima dobre odnose sa Srbijom. Naravno, predsednik Vučić je takođe blizak sa Trampom i razgovarao je sa njim. Ovo ne znači da ćemo se dogovoriti o svim pitanjima, ali bićemo bliži. Ovu promenu u Americi prate svi“, kaže on.

Na pitanje može li Srbija ugostiti Donalda Trampa i Vladimira Putina, Đurić kaže da je to moguće.

„Vučić je u prethodnim godinama izgradio međunarodnu poziciju ugleda i poštovanja koji prevazilazi mnoge druge zemlje. To nas stavlja u jedinstveni položaj sa našom izbalansiranom politikom. Beograd može biti uspešan domaćin sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina. Verujem da možemo odigrati malu, ali ne beznačajnu ulogu i to nudimo našim partnerima“, rekao je Đurić.

Srbija je do sad potpisala strateško partnerstvo sa devet država i ovaj novi ugovor je povezan sa nivoom životnog standarda, platama i penzijama...

„Ako Srbija može imati ovakve sporazume sa Rusijom, Kinom, azijskom blokom, onda to govori koliko je važna izbalansirana multivektorska politika zasnovana na poštovanju povelji UN. Za nas su granice svih zemalja nepovredive, mi smo protiv rata, mir nam je najveća vrednost, zalažemo se za regionalnu saradnju i to jasno pokazujemo“, kaže on.